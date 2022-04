‘Door onze nieuwe huisvesting kunnen wij blijven innoveren’

Elke dag verwerkt medisch laboratorium Atalmedial meer dan 10.000 buisjes bloed voor diagnostisch onderzoek. Hiermee is de organisatie één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland voor huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen, instellingen en andere zorgverleners. Atalmedial verwacht de komende jaren groei in productie. Samen met vastgoedadvies- en projectmanagementbureau Drees & Sommer wordt de huisvesting gefaseerd verbouwd en ingericht.

“Een goede huisvesting draagt bij aan een optimale bedrijfsvoering die vertrouwen geeft aan onze opdrachtgevers”, zegt Claudia Pronk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Atalmedial. “En biedt een aantrekkelijke werkomgeving voor onze medewerkers met aantrekkingskracht voor potentiële nieuwe medewerkers.”

Langste track van Europa

Atalmedial huurt naast diverse andere locaties in en om Amsterdam enkele vleugels in het Slotervaartgebouw in Amsterdam. In 2017 is samen met de projectmanagers van Drees & Sommer gestart met de realisatie van het centrale klinisch chemisch laboratorium (KCL) en in 2018 is de kantoorvleugel aangepakt. Dit laboratorium is volledig gerobotiseerd en volgens de nieuwste technieken ingericht. Het beschikt onder andere over één van de langste tracks voor klinische chemie in Europa. Vorig jaar is het specieel laboratorium opgeleverd. Dit laboratorium is ook verbonden met het KCL en de track voor een snelle en optimale routing.

Beste resultaat voor de patiënt

“Wij hebben al een jarenlange relatie met Atalmedial en hebben diverse huisvestingsprojecten begeleid, met als klap op de vuurpijl dit fantastische laboratorium”, zegt Pim Prins, sectorleider Life Sciences bij Drees & Sommer Netherlands. Het nieuwe, centrale laboratorium vormt een belangrijke spil in de strategie van Atalmedial die zich richt op het leveren van hoogwaardige diagnostiek over de volle breedte door schaalvergroting. Het resultaat van de huisvestingsoperatie is een groot, toekomstbestendig laboratorium dat voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Hoog complex project

“Dit project kende uitdagingen die kenmerkend zijn voor de realisatie van een laboratorium”, vervolgt Prins. ”Het is een hoog complex project vanwege de technische apparatuur en lab-eisen met veel stakeholders zoals de labspecialisten, bouwkundigen en ook de nauwe samenwerking met de verhuurder. Omdat het lab in gebruik bleef tijdens de verbouwing was snelheid en precisie in de voortgang noodzakelijk, ook met betrekking tot het besluitvormingsproces.”

Prettige werksfeer

Linda van Galen (vakinhoudelijk manager bij Atalmedial) was nauw betrokken bij de verbouwing van het kantoor: ”De nieuwe huisvesting heeft de samenwerking tussen collega’s zeker gestimuleerd. We hebben nu gemakkelijker contact met elkaar en dat draagt echt bij tot een prettigere werksfeer.” Ze vervolgt: “De samenwerking met Drees & Sommer was heel fijn en praktisch. Drees & Sommer neemt veel kennis en ervaring mee en bracht ideeën uit de praktijk in om ons te helpen zo efficiënt en comfortabel mogelijke werkplekken te creëren. Er is maximaal rekening gehouden met onze wensen”.

Klaar voor de toekomst

Op dit moment werken Atalmedial en Drees & Sommer aan het volgende huisvestingsvraagstuk: het medisch moleculair en microbiologisch lab in vleugel 3A van het Slotervaartgebouw. Pronk is trots op de resultaten tot nu toe: ”We worden vaak hét voorbeeld van aantrekkelijke werkomgeving genoemd en als mooie ontmoetingsplek voor onze klanten en leveranciers. Met dit ‘diagnostische huis’ zijn wij klaar voor de toekomst. Het faciliteert onze strategie om te kunnen blijven innoveren.”

Over Drees & Sommer

Drees & Sommer is een internationaal vastgoedadvies- en projectmanagementbureau. Door middel van toekomstgericht advies biedt het bureau oplossingen voor succesvolle gebouwen en mensgerichte woon- en werkomgevingen.

Over Atalmedial

Atalmedial stelt zich ten doel zorgverleners en patiënten medische diagnostiek te bieden op een toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte wijze. Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen.