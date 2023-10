Drees & Sommer: thuis in het ziekenhuis

De gezondheidszorg staat voor talloze uitdagingen en veranderingen. De toenemende vergrijzing, veranderende gebruikerswensen en -eisen, en de groeiende focus op duurzaamheid brengen een nieuwe dynamiek met zich mee, zowel in de huiselijke omgeving als in zorginstellingen en ziekenhuizen. In deze snel evoluerende omgeving kan Drees & Sommer een waardevolle rol vervullen, gericht op enerzijds het realiseren van toekomstbestendig vastgoed en anderzijds het vergroten van gebruikerstevredenheid.

Vergrijzing en uitstroom van personeel

Een van de belangrijkste uitdagingen in de ziekenhuiswereld is de vergrijzing van het personeelsbestand, vooral op technische afdelingen zoals vastgoed en huisvesting. Esther Akkerman, Sector Leader Healthcare bij projectmanagement- en vastgoedadviesbureau Drees & Sommer, ziet een aanzienlijke uitstroom van ervaren medewerkers op deze afdelingen, zowel in de ontwikkeling als in de technische diensten. Dit personeelsverloop heeft grote gevolgen voor de operationele efficiëntie en kan leiden tot vertragingen en budgetoverschrijdingen in bouw- en renovatieprojecten.

Drees & Sommer heeft nationaal en internationaal uitgebreide kennis en expertise binnen de Healthcare-sector, zowel op het gebied van ‘care’ als ‘cure’ en kan sturing geven aan vastgoedprojecten. In de complexe ziekenhuiswereld kunnen technisch veeleisende projecten met de juiste begeleiding succesvol worden afgerond.

Een huiselijke omgeving voor patiënten

Een andere trend in de ziekenhuiswereld, is de groeiende vraag naar een huiselijke omgeving op de afdelingen. Patiënten verwachten tegenwoordig meer comfort en een warme sfeer tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en voelen zich daar beter bij. Door verandering in zorgverlening zien we de laatste jaren dat er minder vraag is naar bedkamers en meer naar huiskamerconcepten. Dit vraagt om aanpassingen in de infrastructuur en het ontwerp van zorgfaciliteiten.

Teun Manders, eerder betrokken bij de renovatie van onder andere de hartkatheterisatieafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, begrijpt dit als geen ander. Deze renovatie was gericht op het versnellen van de doorstroming van patiënten en omvatte niet alleen technische expertise, maar ook de creatie van een gastvrije omgeving.

Managementvisie en gebruikerseisen

Eén van de onderscheidende waarden van Drees & Sommer is volgens Esther Akkerman de expertise op het gebied van User Experience (UX). De UX-experts zijn in staat om met een grondige analyse en gesprekken met diverse betrokken gebruikersgroepen, een comfortabele en toekomstbestendige werk- en verblijfsomgeving te maken. Bij ontwerptrajecten wordt zowel rekening gehouden met de visie en doelstellingen van het management als met de wensen van zorgprofessionals en patiënten, náást uiteraard de eisen voor gebouw en techniek voor wat betreft beheer en onderhoud.

Ervaring met medische complexiteit

Complexe verbouwingen met vooruitstrevende, hoogwaardige medische apparatuur vragen om ervaring in het managen van dergelijke technische projecten. De technische complexiteit vraagt een andere aanpak dan bijvoorbeeld een zorgomgeving. Stakeholders op het gebied van bijvoorbeeld medische techniek en klinische fysica vragen om een andere aanpak dan een gemiddelde verpleegafdeling. Drees & Sommer heeft experts in huis die technisch complexe projecten strak leiden en tot een gedeeld succes kunnen maken.

Onze rol in de zorgsector

Drees & Sommer kan het volledige traject van projectmanagement op zich nemen, zoals dat is gedaan in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit stelt ziekenhuizen in staat zich te concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl de ingehuurde projectmanager(s) het projectbeheer en de coördinatie verzorgen. De expertise van Drees & Sommer strekt zich uit van ontwerp, inclusief UX-design, waarbij niet alleen functionele aspecten maar ook de ‘look & feel’ van de faciliteiten worden meegenomen om een patiëntvriendelijke en gastvrije omgeving te creëren, tot installatietechnische uitwerking, directievoering en toezicht tijdens de realisatie, facility management en het vaststellen van de onderhoudsstrategie.

Klaar voor de toekomst

Bij Drees & Sommer staan we klaar om de ziekenhuiswereld te ondersteunen bij het aanpakken van de uitdagingen en kansen die zich voordoen. Samen kunnen we de toekomst van de gezondheidszorg vormgeven zodat de best mogelijke zorg aan patiënten kan worden gegeven.

