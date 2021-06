Een menukaart aan zorgapps voor íeder EPD

Digitalisering in de zorg

In deze sessie bespreekt Martin Koch van NEXUS Nederland samen met de co-founders van Founda, Luscii en Patient Journey App hoe ziekenhuizen snelle toegang tot innovatie kunnen krijgen. Met het Founda Health platform wordt het zorgorganisaties namelijk extreem eenvoudig gemaakt om met nieuwe (eHealth) oplossingen te werken.

Waar vroeger, maar ook zeker nu nog, integraties vaak complex zijn, lang duren en veel tijd kosten, is er nu een manier waarop het sneller en efficiënter kan. Het platform maakt het namelijk mogelijk om makkelijk deze oplossingen aan een bestaande ICT-omgeving van een ziekenhuis toe te voegen.

In de sessie wordt op de volgende topics ingegaan:

● Parallelen tussen Healthtech en Fintech

● Het hergebruiken van integraties

● Nederlandse apps naar het buitenland en vice-versa

● Integratie koppijn moet verleden tijd worden

● Weg met punt-op-punt integraties

● Regiozorg is meer dan ziekenhuizen alleen

● De rol van subsidie trajecten

● Bewijsvoering voor eHealth applicaties

Hoe werkt het?

Één connectie met Founda zorgt ervoor dat de applicaties op het Founda Health Platform toegankelijk worden voor het ziekenhuis. Nieuwe innovaties kunnen daarmee snel, goedkoop en veilig in gebruik genomen worden. Het mooie is namelijk dat er geen extra integratiekosten zijn voor het ziekenhuis. Die neemt Founda voor haar rekening!

“Door de menukaart aan zorgvernieuwingen zowel praktisch- als kostentechnisch toegankelijk te maken voor ieder type zorginstelling, ontsluiten we hiermee het enorme potentieel van talloze eHealth-applicaties”, aldus Wilco Schuttelaar, co-founder Founda.

Fred Hiddinga, algemeen directeur van NEXUS: “We hebben de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om een toekomstbestendige EPD-suite te ontwikkelen die inspeelt op de behoefte van vandaag en altijd open staat voor innovatie. Met de participatie in het Founda platform onderstrepen we nogmaals onze visie op openheid, samenwerking en vernieuwing.”

Over Founda

Founda is een API gateway die ervoor zorgt dat de samenwerking tussen de innovatieve applicaties en systemen versneld. Zij strijden met hart en ziel voor innovatie en transparantie binnen de zorg. Krachtige IT bouwen is hun middel, de zorg tijd en geld besparen het doel. Met de Founda-infrastructuur wordt data door een simpele connectie op een efficiënte manier gedeeld. Founda maakt het op die manier kinderlijk eenvoudig om innovaties aan zorginstellingen te koppelen.

Over NEXUS

EPD-leverancier NEXUS Nederland is onderdeel van de Europese NEXUS-groep. NEXUS ontwikkelt- en levert innovatieve software-oplossingen voor de gezondheidszorg, ziekenhuizen en GGZ-instellingen. NEXUS is in meer dan 25 landen actief en heeft vestigingen op meerdere locaties in Europa. Met meer dan 1.300 medewerkers behoort NEXUS tot de top drie van de Europese softwareleveranciers in de Healthcare industrie.