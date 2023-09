“Na de verwoestende overstroming in Valkenburg in juli 2021 staat Valkenheim er weer. Ontdek hoe dit bijzondere project een thuis biedt aan bewoners met dementie.”

Een nieuw begin na de overstroming: Valkenheim herbouwt in Valkenburg

Het was half juli 2021 toen een tragedie zich voltrok in Zuid-Limburg. De Geul, normaal gesproken een rustige en kabbelende rivier, trad plotseling buiten zijn oevers en veroorzaakte een verwoestende overstroming. Het pittoreske Valkenburg werd zwaar getroffen. Ook het woonzorgcentrum Valkenheim kreeg de volle lading van deze ramp.

Bewoners moesten halsoverkop geëvacueerd worden en ondergebracht worden in andere Sevagram-locaties. De ravage die achterbleef was onvoorstelbaar. Het gebouw moest als verloren worden beschouwd. Een jaar later is er op dezelfde plek weer iets moois ontstaan. Naast 38 zorgwoningen staan er ook 60 tijdelijke zorgpaviljoens. Het is een plek geworden waar warme huiselijkheid, bewegingsvrijheid en modern comfort samenkomen. Een plek waar bewoners en hun families zich veilig en geborgen voelen.

Samenwerking en innovatie

De tijdelijke zorgpaviljoens van Valkenheim zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen De Meeuw, Sevagram, Wiebenga Consultants en Widdershoven Architecten. Het doordachte ontwerp, innovatieve benadering en toewijding aan kwaliteit heeft geleid tot een zorgomgeving die niet alleen voldoet aan de praktische behoeften, maar ook het welzijn van bewoners en medewerkers centraal stelt.

Men heeft geleerd van de overstroming van 2021. De paviljoens zijn op palen gebouwd en staan negentig centimeter hoger dan voorheen

De buitenkant van het paviljoen is zorgvuldig vormgegeven om harmonieus op te gaan in de bestaande omgeving en overeen te komen met de uitstraling van de permanente nieuwbouw.

Een hartverwarmend thuis voor bewoners met dementie

In Valkenheim wonen voornamelijk mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Elke bewoner heeft een ruime eenpersoonskamer. Per woongroep van twaalf mensen is er een gezellige, in warme kleuren ingerichte huiskamer. Dit zorgt voor een gevoel van huiselijkheid en verbondenheid. Het gebouw zelf is ruim opgezet, zodat de bewoners vrij kunnen bewegen.



Ruimte om te dwalen

Mensen met dementie hebben vaak de behoefte om in beweging te zijn. Ze lopen veel en willen zich vrij en onbeperkt kunnen bewegen. Gelukkig kan dat bij Valkenheim. De buitendeur is dicht, zodat bewoners niet zonder begeleiding de straat op kunnen gaan. Bewoners hebben een zender die voor hen persoonlijk is ingesteld. Zo kan iedere bewoner onbelemmerd veilig dwalen in het gebouw en de binnentuin naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Op de wanden van de gangen zijn vergrote foto’s van Valkenburg aangebracht. Want het levensverhaal van de bewoners is leidend.

Ruimte om te ontspannen

Naast de ruimte en bewegingsvrijheid is er ook veel aandacht besteed aan modern comfort. Zo beschikt Valkenheim over een prachtige snoezelbadkamer. Deze plek biedt niet alleen persoonlijke verzorging, maar ook rust en ontspanning. Het is voorzien van mooi gekleurd licht, zachte muziek en rustgevende projecties op de muren. Dit creëert een sfeer waarin mensen helemaal tot rust kunnen komen. Vooral mensen die, vanwege hun dementie, gevangen zitten in hun eigen wereld, hebben baat bij deze snoezelbadkamer. Het maakt hen rustig en ontspant.

Voor ontspanning is er ook een bioscoop waar bewoners tegelijk van een film kunnen genieten.

Eind goed al goed

Met het nieuwe Valkenheim kunnen zorgmedewerkers, vrijwilligers en familie weer een warm en fijn thuis bieden voor de bewoners.

Meer weten? Onze senior accountmanager Zorg, Koen Gosens, staat voor je klaar voor advies en informatie. Koen is bereikbaar via 06-53 36 08 49 of per e-mail k.gosens@demeeuw.com.