‘Een WIA-verzekering hoort bij goed werkgeverschap. Zeker na corona’

“Zorginstellingen zijn steeds meer bereid na te denken over het effect van de coronacrisis op het ziekteverzuim, en op termijn ook op de instroom in de WIA. Wij vragen al langer aandacht voor dat thema, maar vorig jaar hadden bestuurders en managers andere dingen aan hun hoofd. Het was toen simpelweg het hoofd boven water houden. Nu is er tijd om te reflecteren op de structurele gevolgen van de coronacrisis. Het ziekverzuim in de zorg was al hoog, en dat is door de coronacrisis nog hoger geworden. Op termijn gaat dat leiden tot meer blijvende arbeidsongeschiktheid.”



Dat zegt John Steggink, Senior Adviseur Inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer. “De meeste medewerkers die covid-19 krijgen worden gelukkig weer beter,” vult hij aan, “maar een aantal van hen zal in de WIA terechtkomen. Dat is een statistisch gegeven. En voor die medewerkers geldt helaas dat ze er in inkomen aanzienlijk op achteruit zullen gaan.”

Voor werkgevers in de zorg die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) biedt Centraal Beheer een verzekering die medewerkers een aanvulling geeft op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. “Deze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn is geschikt voor iedereen die in de zorg werkt, van de eerste lijn tot het ziekenhuis, van de VVT tot de GGZ,” aldus Steggink.

Deze verzekering geeft werknemer en werkgever rust. “Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht de eerste jaren 100 procent en 70 procent van het laatstverdiende loon door te betalen. Daarna komt deze persoon in de WIA en gaat dan enorm terug in inkomen, soms tot bijstandsniveau. De dekking vanuit het PFZW is namelijk beperkt. Wanneer iemand minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, dan keert het pensioenfonds helemaal geen inkomensaanvulling uit. De WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn biedt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd een aanvulling tot ten minste 70 procent tot aan de AOW-leeftijd.”

Een ander voordeel van de verzekering die Centraal Beheer aanbiedt, is dat er niet getoetst wordt op gezondheidsrisico’s, legt Steggink uit. “Iedereen kán dus ook aansluiten. En in de praktijk blijkt dat 90 procent van de werknemers dat ook doet. Het is duidelijk dat er behoefte is aan zo’n collectieve verzekering.”

Veel bestuurders en managers willen hun medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk helpen als ze ziek zijn geweest. Maar ze hebben soms de perceptie dat bij het aanvullen van het inkomen de prikkel tot re-integratie verdwijnt. “Daar zit een kern van waarheid in,” zegt Steggink. “Daarom adviseer ik ook altijd om te verzekeren tot 70 procent van het laatst verkregen inkomen. Belangrijker is dat Centraal Beheer werkgevers helpt het personeel zo veel mogelijk terug te laten keren naar de werkvloer. Een team van case managers biedt individuele begeleiding, in samenspraak met de werkgever. We gaan niet op de stoel van het UWV zitten, want we doen geen beoordeling, en ook niet op de stoel van de arts, want we maken niemand beter. We vergroten vooral de kans om weer aan het werk te gaan.”

Centraal Beheer laat succesvolle re-integratiecijfers zien. In tijden van personeelsschaarste kan de aanvullende verzekering dus een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn, legt John Steggink uit. “Werknemers zijn niet verplicht om de aanvullingsverzekering af te sluiten, maar het is wel goed als zij zelf de keuze hebben. In mijn opinie heb je als werkgever minimaal een zorgplicht de werknemer goed te informeren over het risico op een aanzienlijke inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. In dat verlengde is het aanbieden van een aanvullende collectieve WIA verzekering onderdeel van goed werkgeverschap.”

