Flexibel en bewezen effectief behandelen in de GGZ

Online of blended behandelen met NiceDay is veel meer dan alleen video-bellen of face to face sessies: NiceDay geeft real-time inzicht in het welzijn van de cliënt waardoor de behandelaar een interventie kan plegen op het moment dat de impact het grootst is.

NiceDay is een geïntegreerd concept: een innovatieve manier van evidence based behandelen, waarin behandelinhoud en technologie samenkomen. Door slimme inzet van technologie voor registratie en communicatie worden bewezen effectieve interventies ingezet op die momenten dat ze de meeste impact hebben. De cliënt staat centraal en heeft meer zelfinzicht en regie in de behandeling. Tegelijkertijd geeft werken met NiceDay ook de behandelaar meer inzicht in het leven van de cliënt.

Het gebruik van NiceDay voor registratie en communicatie zorgt voor:

toegankelijk en flexibel contact tussen professional en opdrachtgever

meer zelfinzicht en zelfsturing voor de cliënt door registraties in de app

unieke realtime informatie voor de professional over het dagelijks leven van de cliënt

flexibiliteit om de behandeling aan te passen aan de behoeften van de cliënt

effectiever inzetten van bewezen interventies tijdens belangrijke situaties in het dagelijks leven van de cliënt, in plaats van de ervaring achteraf te bespreken in een (twee)wekelijkse sessie.

Registraties

Cliënten werken met de NiceDay-app, waarin zij registraties invoeren of berichten kunnen sturen naar hun behandelaar. Denk aan gevoelens of gedrag via trackers, G-schema’s of dagboekregistraties. Deze registraties geven de behandelaar unieke real-time informatie die hen handvatten biedt om ook tussen de sessies door, in flexibele tijd, snel te signaleren en te reageren. Bijvoorbeeld door het gebruik van de chat. Dit geeft hen de ruimte om de behandeling per cliënt te personaliseren.

Blended of volledig online

Die ruimte voor personalisering van de behandeling zie je bijvoorbeeld terug in de manier van behandelen. Dit kan volledig online of (gedeeltelijk) in de spreekkamer, wanneer dit behandelinhoudelijk de voorkeur heeft. Of als de cliënt of behandelaar dit prettig vinden. Behandelen met NiceDay is daardoor locatie-onafhankelijk.

De combinatie van online met face-to-face sessies in de spreekkamer kan nuttig of nodig zijn. In de behandeling van bijvoorbeeld een paniekstoornis kan het drempelverlagend werken om eerst samen in de spreekkamer een oefening te doen. Om vervolgens je cliënt te vragen deze oefening zelfstandig te doen en te ondersteunen door contact via de NiceDay-app. Maar denk ook aan drop-out en vermijding, die door slim gebruik van blended mogelijk ook verkleind worden.

Hogere efficiency

Werken met NiceDay geeft de behandelaar meer flexibiliteit. Met de beschikbare informatie door de registraties in de NiceDay-app kun je beter inspelen op de situatie van je cliënt. Hoe dichter op het gedrag de interventie plaatsvindt, hoe effectiever deze is. En de kans op blijvende verandering vergroot. Deze vorm van behandelen heeft een bewezen kortere doorlooptijd, wat leidt tot hogere efficiency en lagere kosten.

Meer weten

Wil je meer weten over online en blended behandelen met NiceDay? Download het whitepaper, of neem direct contact op met Donovan Hogendoorn via donovan@nicedaynederland.nl of 06 2133 7518.