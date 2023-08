Grip houden op de inzet van flexmedewerkers

De vraag naar en het aanbod van zorgpersoneel binnen een zorgorganisatie verschilt per periode. Enerzijds fluctueert de zorgvraag waardoor de zorgzwaarte verandert, er meer zorg nodig is of cliënten/patiënten overlijden. Anderzijds wisselt het personeelsaanbod door ziekte of vertrek.

Om deze fluctuaties op te kunnen vangen is het belangrijk dat extra personeel beschikbaar is; het is namelijk niet wenselijk om voor alle piekmomenten eigen personeel in huis te hebben. Dit is financieel vaak ook niet haalbaar voor een zorgorganisatie. Hoe zet je je flexibele capaciteit optimaal in binnen je zorgorganisatie?

In deze whitepaper combineren we onze kennis van HR, inkoop en capaciteitsplanning om zorgorganisaties op weg te helpen. We gaan in op de basis van de flexorganisatie, de verschillende lagen en de aansturing hiervan. Ook bieden we je inzicht in de verschillende contractvormen die je flexmedewerkers kunt aanbieden. En met het stappenplan bepaal je hoe groot de behoefte aan flexibele capaciteit binnen een team of locatie is, zodat je de inkoop van externe medewerkers gedegen aan kunt pakken. Tot slot delen we ook initiatieven en ontwikkelingen uit de markt waarmee jouw zorgorganisatie een extra flexibiliseringsslag kan maken.