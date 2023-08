Hart- en vaatziekten voorkomen? Meer preventie hélpt!

Hart- en vaatziekten maken jaarlijks maar liefst 37.000 slachtoffers in Nederland. Dit betekent ongeveer 100 mensen per dag[ 1 ]. Het gaat dan vooral om coronaire hartziekten (verminderde bloedtoevoer naar het hart) en cerebrovasculaire aandoeningen (aandoeningen aan de bloedvaten in de hersenen). Hart- en vaatziekten zijn nog altijd een belangrijke doodsoorzaak in Nederland [ 2 ] terwijl een groot percentage te voorkomen is door nog meer te investeren in preventie.

Tweederde van de sterfgevallen door hart- en vaatziekten in de beroepsbevolking zijn te voorkomen

Uit onderzoek van The London School of Economics and Political Science (LSE)[3] blijkt dat een goed preventiebeleid het aantal voorkombare sterfgevallen namelijk aantoonbaar terugdringt. Via meer aandacht voor een gezonde leefstijl bijvoorbeeld. Door niet te roken, gezond te eten, voldoende te bewegen en stress te verminderen, daalt het risico op een hart- en vaatziekte enorm. Dit noemen we primaire preventie.

Maar minstens zo belangrijk is secundaire preventie. Het gaat dan om de adequate behandeling en begeleiding door een arts van mensen die al kampen met een hart- of vaatziekte of een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld om een hartinfarct, een beroerte of overlijden te voorkomen.

Meer aandacht voor (secundaire) preventie is nodig

Preventie kan uiteindelijk maar liefst twee derde (65,5%) van de sterfgevallen door hart- en vaatziekten in de beroepsbevolking (in de leeftijd van 25 tot 65 jaar) voorkomen[3]. Binnen de EU lopen Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en Denemarken voorop in het terugdringen van het aantal voorkombare sterftegevallen aan hart- en vaatziekten. Zo is in Nederland een licht dalende trend zichtbaar. Tussen 2008 en 2017 daalde het aantal voorkombare sterfgevallen aan hart- en vaatziekten in de leeftijd van 25 tot 65 jaar met 28,9%. Bij vrouwen ging het om 30,8% (van 88,3 naar 61,1 per 100.000), bij mannen 26,4% (van 215,8 naar 158,8 per 100.000).

Tegelijk laten de bevindingen in het rapport zien dat we méér kunnen doen om hart- en vaatziekten te bestrijden. Het LSE-onderzoek toont een glashelder verband aan tussen hogere uitgaven aan preventieve zorg en lagere sterftepercentages van hart- en vaatziekten die voorkombaar zijn. Willen we significante vooruitgang boeken in de voorkombare sterftecijfers door hart- en vaatziekten, dan is veel meer (secundaire) preventie vereist. De inzichten benadrukken hierbij het belang van een gecombineerde aanpak: gezonde levensstijl, vroegtijdige detectie, plus behandeling en begeleiding door een arts. Die elementen zijn essentieel bij mensen die al cardiovasculaire aandoeningen hebben óf een verhoogd risico lopen.

Willen we in Nederland significante vooruitgang boeken op het terugdringen van sterfte aan hart- en vaatziekten die te voorkomen zijn, dan moeten we gezamenlijk echt meer investeren in (secundaire) preventie. Onder de noemer #hartzaam roepen we de overheid, het bedrijfsleven, de zorgsector en patiëntenorganisaties op om systematisch de krachten te bundelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of de mogelijkheid om samen te werken verkennen? Neem dan contact op met Jan Güse, hoofd Public Affairs, Novartis Nederland: communication.netherlands@novartis.com

