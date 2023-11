Het beste van twee werelden: Discovery en Medicore

Door de naadloze integratie van Discovery met het Medicore ECD krijgen zorgprofessionals een gebruiksvriendelijke, datagedreven én tijdbesparende applicatie waarmee ze veel makkelijker kunnen registreren en verslagleggen. Dat levert heel veel tijd én veel meer slaap op, vertelt Bram, die teamcaptain jongerencoaches is bij Yes We Can Clinics.

Intelligente en gebruiksvriendelijke software

Hawking Healthcare Technology (Hawking) – onderdeel van de Yes We Can Healthcare Group – ontwikkelt intelligente software voor de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Met de suite CareOS leveren zij zeer gebruiksvriendelijke software voor zorgprofessionals in de GGZ en jeugdzorg. Bram Lammers is teamcaptain jongerencoaches bij Yes We Can Clinics en begeleidt jongeren tussen de 13 en 27 jaar oud met psychische problemen, verslavingen of gedragsproblemen. De fellows – zoals Yes We Can Clinics deze jongeren noemt – volgen een programma van tien weken. “Ik wil zo veel mogelijk tijd besteden aan de jongeren,” vertelt Bram. “Zij volgen een intensief traject en we bouwen in een korte tijd een intieme band met elkaar op. Ik wil niet met een laptop of tablet rondlopen, dat staat het contact alleen maar in de weg. Daarom gaan we pas rapporteren als de jongeren in bed liggen.”

Discovery voor registratie en verslaglegging

Bram werkt al een jaar met Discovery. En sinds hij met Discovery zijn verslaglegging doet, slaapt hij ongeveer 4 keer per week 1,5 uur langer. “Na een late dienst zaten we vaak tot diep in de nacht verslagen te typen. Nu klikken we met gestandaardiseerde tags en koppen die specifiek voor mij bedoeld zijn de verslagen bij elkaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn: prettig contact met de groep. Of: sportte fanatiek mee. Vroeger moesten we dit allemaal uittypen,” legt Bram uit. “Het grootste voordeel van Discovery is voor mij dat rapporteren me veel minder tijd kost en dat geeft me meer rust en letterlijk meer slaap. Daardoor loop ik aan het einde van de week ook nog met frisse energie over de groep.”

Applicaties specifiek op jouw rol als behandelaar

De functies voor de verslaglegging van Bram en zijn collega’s zijn specifiek voor hun beroepen samengesteld. De verslagen bieden input voor MDO’s en helpen dus niet alleen de jongerencoaches, maar ook de psychologen en psychiaters om in minder tijd en met meer inzicht een goed beeld te vormen van de ontwikkeling van de fellows. Alle applicaties van Hawking zijn gemaakt rondom de fellow en zorgprofessional. Johan Linssen, COO van de Yes We Can Healthcare Group, vertelt: “Al onze applicaties moeten onze collega’s slimmer maken in aanzienlijk minder tijd én moeten specifiek voor hun beroepsgroep zijn gemaakt. Dat doen we met Discovery, maar bijvoorbeeld ook met Honeygrid. Gebaseerd op een model van drie gerenommeerde psychiaters kun je daarin op intuïtieve wijze klachtenpatronen samenstellen en via een ingebouwde en besloten ChatGPT heel snel een diagnose en behandelplan schrijven. Nog steeds helemaal gepersonaliseerd en op maat voor ieder individu, maar in minder tijd en met veel meer inzicht. Voor jezelf, maar ook voor de families die ons vertrouwen om zorg te mogen leveren. De gewonnen tijd kunnen ze gedeeltelijk aan de fellows of in andere organisaties, cliënten, besteden, maar we moedigen het juist ook aan dat ze meer tijd en rust voor zichzelf pakken. Bij Yes We Can hebben we een credo: ‘Alles voor de fellow’. Dat kan alleen als je je volledig op hen kan richten.”

Medicore als ruggengraat van je zorgorganisatie

Eén van de uitgangspunten van Hawking is dat ze alleen intelligente software bouwen die nog niet bestaat. Als er al iets betrouwbaars en betaalbaars in de markt aanwezig is, bouwen ze het niet na. Denk bijvoorbeeld aan producten als ChatGPT, maar ook Medicore. “Een ECD nabouwen zit niet in onze plannen. Want met Medicore hebben we al een heel goede basis waar we bovenop zijn gaan bouwen. Medicore is een fantastische ruggengraat van je zorgadministratie en wij bieden de technische functionaliteiten aan zorgverleners om het werk echt goed en makkelijker te kunnen doen. We werken daarom liever samen als partners,” vertelt Johan.

Datamanagement voor betere zorg

“Ons werk is nog steeds 100% mensenwerk: contact maken met je fellow of cliënt. Maar met onze software verzamelen we op een geavanceerde manier data met voorspellend en objectiverend vermogen die op microniveau bruikbaar is voor een psycholoog, op mesoniveau voor zorgorganisaties en op macroniveau laat zie of we ons zorggeld goed besteden,” legt Johan uit. Met de producten uit de CareOS suite zijn ze goed op weg. Meer data, betekent ook meer inzicht in kwaliteit van zorg. Op dit moment zet Hawking ook zijn eerste stappen met de National Health Services (NHS) in Engeland en verschillende Nederlandse GGZ-instellingen. “NHS is de grootste zorgorganisatie van de wereld. Op grotere schaal werken gaat Hawking en de NHS in staat stellen om real-time informatie over effectiviteit en veiligheid in klinieken te krijgen, en sneller te kunnen leren hoe we nog betere zorg leveren.”

Naadloze integratie via het Medicore API-platform

Door de naadloze integratie van Discovery met Medicore via het API-platform krijgen zorgprofessionals een gebruiksvriendelijke, data-gedreven én tijdbesparende applicatie. Youri Broekhuizen is Product Owner Integratie en interoperabiliteit bij Medicore en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het API-platform dat integraties met software zoals Discovery mogelijk maakt.

“De grote kracht van de software van Hawking is dat het volledig aanpasbaar is op de eigen werkprocessen en terminologie. Medicore loopt voorop in connectiviteit en is juist sterk in andere vitale onderdelen van het proces, zoals ervoor zorgen dat alles ook netjes gefactureerd kan worden,” legt hij uit. Realtime verwerking van gegevens door een goede integratie via het Medicore API-platform is daarvoor onmisbaar.

Het beste van twee werelden

“We gebruiken API’s voor bijvoorbeeld het verwerken van afspraken, intakes of verslagen die zijn gemaakt in Discovery of HoneyGrid. De API’s zorgen ervoor dat we in Medicore alle benodigde automatische validaties voor declarabiliteit uit kunnen voeren, zodat het facturatieproces soepel doorloopt. Andersom komt er juist ook veel waardevolle informatie terug, bijvoorbeeld in de vorm van signaleringen en beslisondersteunende inzichten. Met de combinatie van ons Medicore ECD met de CareOS suite heb je daarom als zorginstelling best of both worlds,” zegt Youri.