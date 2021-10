Het dagelijks leven met diabetes verbeteren

Diabetes houdt je 24 uur per dag bezig. Het liefst wil je zo veel mogelijk inzicht: de juiste kennis om je diabetes te reguleren. Dit biedt meer ruimte om je leven in te richten zoals jij dat wilt.

‘Diabetes heeft continu impact op je leven. Daarom zocht ik iets dat mij kon helpen om beter inzicht te krijgen in mijn diabetes’, vertelt Barry Thiele. Hij heeft sinds zijn dertigste diabetes type 1 en was een van de eerste mensen die DiaCare gingen gebruiken. ‘Dit zorgprogramma gaf me precies de informatie waar ik naar op zoek was.’

Inzicht

DiaCare is samen met ziekenhuizen en patiënten zoals Barry ontwikkeld om te zorgen dat mensen meer inzicht in hun diabetes krijgen. Het zorgprogramma bestaat uit een app, een zorgportaal, afspraakvoorbereiding en educatie. Via de aan de app gekoppelde glucosemeter heeft de behandelaar samen met de cliënt inzicht in de actuele bloedglucosewaarden. De app maakt patronen zichtbaar en geeft tips. Ook biedt de app e-learnings om kennis over diabetes, eten en sporten op te frissen. En met een handige vragenlijst in de app kun je samen met je cliënt de volgende afspraak voorbereiden.

Gemakkelijk kunnen leven

‘Het belangrijkste doel van DiaCare is dat mensen zo min mogelijk pieken en dalen hebben, zodat ze zo gemakkelijk mogelijk kunnen leven. En alles kunnen doen wat iemand zonder diabetes ook doet’, zegt Geerdien Hosper-Prinsen, productmanager diabetes bij Mediq. ‘Met DiaCare ontdekken mensen nieuwe dingen waar ze voortaan op kunnen anticiperen. Omdat zorgprofessionals nu ook op afstand kunnen coachen, hoeft de cliënt minder vaak naar het ziekenhuis. Gaat alles goed en zijn er geen bijzonderheden, dan kan besloten worden om het consult te laten vervallen of te vervangen door een telefonisch consult.’

Minder afhankelijk

Hoe meer mensen over diabetes weten en begrijpen, hoe beter ze ermee kunnen omgaan. Als je ziet dat bijvoorbeeld sporten voor een te lage bloedglucosespiegel zorgt, kun je met de diabetesverpleegkundige bespreken hoe je dat het beste oplost. Er is begeleiding op het moment dat het nodig is, waardoor je minder afhankelijk bent. En doordat je weet hoe je hypo’s en hypers voorkomt, ontstaat meer ruimte om het leven in te richten zoals je zelf wilt. Allemaal zaken die belangrijk zijn om je minder patiënt – en meer mens – te voelen.

Meer Mens

Waar zorg vaak gericht is op de kwaal of aandoening, komt de persoonlijke aandacht voor de patiënt in het gedrang. Daarom zoekt Mediq doorlopend naar kansen en oplossingen om te zorgen dat mensen zich minder patiënt voelen.

