Het zorglandschap in de Benelux is in beweging

Zorg vindt steeds vaker plaats bij de patiënt thuis in plaats van bij een zorginstelling. Dat betekent niet alleen een verschuiving in de zorg zelf, maar ook in de zorglogistiek. Het vereist een combinatie van levering in bulk aan zorginstellingen en het bezorgen van meer en kleinere pakketten bij patiënten thuis.

De transitie van enkele centrale locaties naar verschillende locaties waar zorg plaatsvindt, vergt ook veranderingen binnen de zorginstellingen. Denk daarbij aan aanpassingen in de eigen organisatie rondom zorgverlening. Maar ook zijn aanpassingen nodig in zowel de logistieke processen omtrent de levering van medicijnen en hulpmiddelen aan die zorginstellingen, als de bezorging van medische zendingen bij de patiënt thuis. Dit maakt dat logistiek een complexe puzzel kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan groothandels die naast zendingen aan medische instellingen ook medische zendingen aan huis moeten versturen. Patiënten thuis verwachten een ander serviceniveau, vanuit hun ervaring met thuisbezorging in andere (e-commerce)categorieën.



PostNL richt zich met het specialisme health volledig op het bedienen van de zorgsector. Het helpt zorginstellingen met het oplossen van de logistieke puzzel in een steeds complexer zorglandschap. Vanuit een GDP-hub worden medische zendingen conform GDP-kwaliteitseisen van en naar ziekenhuizen, apotheken en farmaceutische groothandels bezorgd op 2-8 en 15-25 graden Celsius. Het geconditioneerd vervoer wordt continu gemonitord en inzichtelijk gemaakt voor de verzendende producent en groothandel en voor het ziekenhuis of de apotheek die de zending ontvangt. Daarnaast richt PostNL zich met het health specialisme op het geconditioneerd bezorgen van medicijnen en andere medische zendingen in gekozen tijdvakken direct bij patiënten thuis. Ook zijn er desgewenst specifieke oplossingen voor thuisbezorging van medische zendingen binnen het pakketten en het brievennetwerk.



Om goed te kunnen aansluiten op de logistieke wensen van de zorg en van patiënten investeert PostNL in specifieke IT-oplossingen en trainingen voor haar bezorgers van medische zendingen. Ook is geïnvesteerd in innovatie binnen het GDP-wagenpark. Zo hebben nieuwe trucks de 2-8 graden-koelruimte onder de wagen zitten en kunnen ze dankzij een rolluik sneller aansluiten op de hub, waardoor de constante temperatuur nog beter gewaarborgd blijft.



Daarnaast ziet PostNL dat organisaties hogere eisen gaan stellen aan de bezorging van zendingen naar de eigen (zorg)locaties. Zo wensen zij bijvoorbeeld snellere levertijden in kleinere hoeveelheden én levering van goederen op een moment dat hen uitkomt. Ook is het bieden van inzicht in de status van die zendingen cruciaal om de planning binnen de zorginstelling maximaal te ondersteunen. Daarnaast hecht de gezondheidssector steeds meer waarde aan duurzaam en efficiënt vervoer. Dit betekent onder andere dat de sector om oplossingen vraagt waarbij de goederen van meerdere leveranciers gebundeld en door een klein aantal vervoerders bezorgd worden.



Door inzet van slimme zorglogistiek waarbij leveringen aan zorginstellingen handig gecombineerd worden met bezorging aan huis kunnen producenten en groothandels een antwoord vinden op de complexe puzzel die de transitie in de zorg met zich meebrengt.

Meer weten? In het zorglogistiek magazine van PostNL vind je via deze link cases van andere oplossingen voor zorginstellingen en medisch producenten.