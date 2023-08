Maak een einde aan negatieve financiële impact

Het op orde hebben van de zorgregistratie is al jaren onderwerp van gesprek in zorgorganisaties. Het vormt de basis voor goede stuurinformatie. Een onjuiste of onvolledige registratie kan negatieve impact hebben. Je krijgt bijvoorbeeld niet alles vergoed, terwijl je de zorg wél hebt geleverd. Ook merk je de effecten in capaciteitsmanagement en op de financiën.

Zo kun je bijvoorbeeld niet de juiste voorspellingen en planningen maken op basis van een onvolledige registratie. Ook kan het effect hebben op je kostprijsbepaling, vulling van financiële profielen of de prognose. Genoeg reden om het grondig aan te pakken.

Door de stijgende zorgkosten is het op orde hebben van de zorgregistratie de afgelopen tijd nóg belangrijker geworden. Om in de toekomst de nodige zorg te kunnen blijven leveren, is financiële ruimte nodig. Hiervoor is het des te meer van belang dat de basis; de zorgregistratie, op orde is.

Misgelopen kosten terugvinden

Bijna elke zorgorganisatie is de afgelopen jaren intensief bezig geweest met het verbeteren van de kwaliteit en volledigheid van de registratie. Dit resulteert er onder andere in dat er dagelijkse veel controles over de registratie draaien om potentiële registratiefouten te signaleren. Het achteraf corrigeren hiervan kost veel tijd en geld, maar is zeer waardevol. Niet alleen om misgelopen kosten terug te vinden, maar ook om te leren van gemaakte fouten. Je wilt veelgemaakte registratiefouten immers structureel oplossen. Anders blijf je dweilen met de kraan open.

Foutieve registraties signaleren

Het aantal signaleringen van mogelijke foutieve registraties in je ZIS en daily auditing software is vaak groter dan wat er op dagelijkse basis weggewerkt kan worden. Hoe zorg je ervoor dat je de beperkte capaciteit zo efficiënt mogelijk inzet? Dat kan door inzichtelijk te krijgen waar de kraan het meeste lekt en door de kraan daadwerkelijk dicht te draaien.

Lees in de checklist ‘kwaliteit van zorgregistratie verbeteren’ hoe jouw zorgorganisatie dit voor elkaar krijgt.

-> Download deze checklist gratis