Meer Nederlanders zeggen aanvullende zorgverzekering op: wat is de trend en wat zijn de gevolgen?

Alles wordt steeds duurder. Door de inflatie schieten volgend ook premies voor zorgverzekeringen flink omhoog. Eerder schreef onze redactie al over een onderzoek van Independer dat een op de zeven Nederlanders overweegt om daarom hun aanvullende verzekeringen op te zeggen . Dit, om kosten te besparen. Bas Knopperts expert zorgverzekeringen van de vergelijkingssite, geeft meer duiding over deze trend en vertelt over de gevolgen voor de zorg die Nederlanders komend jaar wel of juist niet ontvangen.

Aantal aanvullend verzekerden daalt al jaren

Verwacht je volgend jaar zorg nodig te hebben die niet binnen de basisverzekering valt, zoals fysiotherapie of mondzorg? Of hoop je volgend jaar zwanger te worden? Om kosten te dekken kun je daar een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten. Maandelijks betaal je dan een extra premie.

Het aantal Nederlanders dat kiest voor zo’n aanvullende dekking daalt al jaren. Wel zorgde corona voor een tijdelijke stijging. De oorzaak? “Veel mensen maakten zich zorgen dat bepaalde zorg niet zou worden vergoed”, aldus Bas Knopperts. Momenteel neemt het aantal verzekerden dat aanvullende verzekering kiest, weer af.

“Op dit moment denken ruim 1,5 miljoen Nederlanders erover om hun aanvullende verzekering te schrappen. Ik schrik enorm van dit aantal”, zegt Knopperts. “Een basisverzekering is verplicht in ons land, dus die moet je sowieso hebben. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat niet. Natuurlijk is het altijd verstandig om te kijken of je niet te uitgebreid bent verzekerd. Verwacht je volgend jaar naar de tandarts of fysiotherapeut te gaan? Dan kan een aanvullende verzekering echt wel lonen. Het uitstellen van zorg kan op de lange termijn erg nadelig zijn.”

Relatief weinig keuze in aanvullende pakketten

Uit analyse van Independer blijkt dat er weinig verschillen zijn in de inhoud van de aanvullende pakketten voor tandarts en fysiotherapie. De veranderingen zitten vooral in de zorgpremie. Bij ongeveer de helft van alle aanvullende verzekering stijgt de premie ten opzichte van dit jaar. De hoogte hiervan verschilt sterk per pakket.

Knopperts: “We verwachten dat dit jaar ongeveer 60% van de Nederlanders bij Independer kiest voor een aanvullende verzekering. Dit percentage lijkt op het eerste gezicht misschien hoog, maar in vergelijking met voorgaande jaren is er een sterke daling te zien. Voor de coronacrisis ging het namelijk nog om bijna 70% van de verzekerden.”

Zorgverzekering vergelijken 2023

Maar waarom gaan we volgend jaar eigenlijk meer voor onze zorgverzekering betalen? Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste wordt de zorg simpelweg duurder: vanwege vergrijzing maar ook door nieuwe, duurdere behandelingen. Ook stijgen de loonkosten van werknemers in de zorg.

Mede door deze stijgende zorgpremies, ziet Independer dat dit jaar meer mensen gebruik maken van hun onafhankelijke zorgvergelijker. Op basis van dekking, zorgkeuze én premies kun je met deze vergelijker je huidige zorgverzekering vergelijken met die van andere aanbieders. Basis én aanvullende verzekeringen worden vergeleken op basis van onder meer de premie, dekking en zorgkeuze. Zo kies je de best passende optie voor jou. Heb je specifieke zorgwensen? Ook die neemt de vergelijker mee.

Conclusie: zorgverzekering steeds vaker uitgekleed

Steeds minder mensen kiezen dus voor een aanvullende zorgverzekering. Hoe deze trend zich in de toekomst zal ontwikkelen? “We zien dat mensen via Independer steeds vaker alleen voor een basisverzekering kiezen. De aanvullende dekkingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, mondzorg en alternatieve geneeswijzen laten zij steeds vaker links liggen om kosten te besparen”, aldus Bas Knopperts. “Landelijk is deze trend de afgelopen jaren ook zichtbaar.

Als je naar cijfers van Vektis kijkt, zie je ook een dalend aantal Nederlanders met een aanvullende zorgverzekering, al is dit hier wel in mindere mate zichtbaar. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt omdat de vergelijker op Independer vooral gebruikt wordt door prijsbewuste mensen.

Het percentage dat zich aanvullend verzekerd afneemt bij de mensen die via Independer afsluiten. Dit zijn ook veelal prijsbewuste mensen. Landelijk gezien zagen we dat afgelopen jaar ook maar dan in mindere mate.

