‘Met Connected Care kunnen patiënten eerder naar huis’

‘Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag in onze regio tot 2030 met 11 tot 12 procent. Deze groei willen we opvangen zonder de kosten te laten toenemen. Daarom vernieuwen we de manier waarop we de zorg inrichten. We zetten met een nieuwe visie een grote stap naar de toekomst. Die visie sluit goed aan bij de visie van Philips, en daarom nemen we graag deel aan dit Connected Care partnerschap.’



Dat zei Arnoud Slooff, zorggroepmanager in het Bravis ziekenhuis, tijdens een Skipr webinar over deze samenwerking. Aan het gesprek namen verder deel Murk Westerterp, Head of Connected Care Philips Benelux, en Martijn Franken, klinisch fysicus bij het Bravis ziekenhuis. Het geheel stond onder leiding van Simon Broersma, hoofdredacteur Skipr & Zorgvisie. Aanleiding was het 10-jarig partnership dat Bravis en Philips in december 2021 met elkaar sloten.





Bravis en Philips werken al langer samen binnen Connected Care. Al sinds 2019 zet het Bravis ziekenhuis met de Biosensor en het Guardian Platform van Philips automatisch patiëntgegevens over in het EPD. Daarnaast gebruikt het Bravis een algoritme om een Early-Warning Score van de patiënt te bepalen, waardoor je eerder kunt ingrijpen als de situatie van de patiënt verslechtert.



Het resultaat is dat het aantal onverwachte ic-opnames bij patiënten met een grote buikoperatie met 8 procent afneemt. De registratielast daalt met drie minuten per patiënt. Bij elkaar komt dit neer op een werklastreductie van ongeveer 0,7 fte.



‘Dat is natuurlijk heel mooi in een tijd van personeelstekorten,’ aldus Murk Westerterp. ‘Maar het interessante is dat de patiënten als ze eenmaal op de verpleegafdeling liggen, ook nog eens beter in de gaten worden gehouden. In plaats van dat hun vitale waarden drie keer per dag worden gemeten, zoals vroeger, worden ze nu elke vijf minuten gecontroleerd door een draagbare sensor.’



Ook is het door deze sensoren mogelijk patiënten eerder naar huis te laten gaan en ze vandaaruit te monitoren, voegde Martijn Franken toe. ‘Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Met goede inzet van Connected Care kunnen patiënten eerder naar huis.’



Inmiddels hebben Bravis en Philips een tienjarige samenwerkingsovereenkomst getekend, waarbij elk jaar ten minste twee projecten worden opgestart. ‘Het eerstvolgende project is het optimaliseren van het bariatrische zorgpad,’ vertelde Arnoud Slooff. ‘Per week vinden in ons ziekenhuis ongeveer 30 bariatrische operaties plaats. Voorafgaand aan een operatie worden patiënten voorbereid met vragenlijsten, educatie, oefeningen en dieetadvies. Ze kunnen daarover digitaal contact opnemen met hun zorgverlener via het Philips Engage platform.’



Na de operatie krijgen de patiënten de draagbare Philips Healthdot sensor. Deze sensor registreert continu de hartslag, ademhalingsfrequentie, houding en activiteit van de patiënt en stuurt deze gegevens naar de behandelaar in het ziekenhuis. Deze kan dit weer via het Guardian platform monitoren. De follow-up na de operatie gaat via het Philips Engage platform, zodat de afspraken met de polikliniek digitaal kunnen plaatsvinden.



Daarnaast gaat Philips adviseren bij de geplande nieuwbouw van het Bravis, dat van twee locaties naar een nieuwe locatie gaat. Een belangrijke ontwikkeling is ook hierbij dat de zorg steeds vaker thuis plaatsvindt dankzij de digitalisering. ‘We willen het nieuwe ziekenhuis optimaal inrichten voor de zorg van de komende decennia,’ aldus Arnoud Slooff. ‘Het zou zonde zijn als het te groot werd.’



Ook daarbij adviseert Philips. Murk Westerterp: ‘We hebben enkele tientallen ziekenhuisarchitecten in dienst die kijken hoe de werkstromen zo optimaal mogelijk worden ingericht. We maken daarbij ook gebruik van simulatiemodellen waarin we de impact van de nieuwste technologische innovaties kunnen simuleren. We hebben daar veel ervaringen in en kunnen dus van extra toegevoegde waarde zijn.’



‘Al met al kun je dus technische oplossingen ontwikkelen die de zorgverleners ondersteunen in plaats van frustreren,’ besloot Martijn Franken het webinar. ‘En daar profiteren we allemaal van. De patiënt natuurlijk in de eerste plaats.’

