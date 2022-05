MUMC+: grip op kwaliteit bij onderzoeks- handschoenen

Wat doet een Stafadviseur Medische middelen?

Léon is samen met een collega verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van medische middelen. Ze vormen de schakel tussen de eindgebruiker, de afdelingen inkoop en logistiek en de leveranciers. De stafadviseurs van het MUMC+ kijken uitsluitend naar kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van medische middelen. En stemmen op basis van deze criteria het advies zo goed mogelijk af op de eindgebruiker. Vervolgens is het aan inkoop om die producten tegen een goede prijs in te kopen.

Aanbesteding met praktijktest

Bij de recente aanbesteding van het MUMC+, die ging over zo’n twintig miljoen handschoenen, werd na de beoordeling via het programma van eisen (PvE) ook een praktijktest georganiseerd. Léon vertelt: “Vroeger besliste inkoop welke medische middelen er op de afdelingen terecht kwamen. Maar wij vinden het belangrijk dat eindgebruikers daar ook zeggenschap in hebben. Zij weten het beste aan welke eisen een product moeten voldoen.”

Zo’n vier jaar geleden begon het MUMC+ met de praktijktest onder eindgebruikers. Een van de redenen is dat de test ook draagvlak creëert: “Achteraf zul je niemand horen zeggen dat de keuze op een product is gevallen ‘omdat het weer goedkoper moest’.” Voor de praktijktests hebben de leveranciers productsamples aangeleverd. De gebruikers hebben ze beoordeeld; individueel, zodat er geen onderlinge beïnvloeding mogelijk was.

Uitkomst van de test

Bij de aanbesteding is gekozen voor dual sourcing, vertelt Léon: “Niet omdat we een concurrentiestrijd willen, maar omdat we partijen zoeken die elkaar versterken; mede ingegeven door de uitdagingen in coronatijd. We willen dat leveranciers elkaar kunnen bijvallen.”

Een van de partijen die de aanbesteding uiteindelijk heeft gewonnen, is Abena. Daarover vertelt Léon: “Op basis van het PvE kwamen ze er al goed uit. Dus dat wil zeggen dat je sowieso voldoet aan alle eisen op het gebied van wet- en regelgeving en dat je ook goed scoort op andere criteria, zoals functionaliteit en duurzaamheid. Ze behoorden tot de weinigen die alle zaken goed op orde hadden.”

“Ook het persoonlijke contact met Abena verloopt erg prettig. Hun bereidheid om meteen met de tweede partij te overleggen over de manier waarop ze het contract straks invullen. En voor de producttest kwamen ze bijvoorbeeld ook persoonlijk de samples afleveren. In een keurige omdoos en daarin weer aparte verpakkingen, met voor elk product alle gegevens erop. Om door een ringetje te halen.”

Grip op goede zorg

Een van de manieren om grip op goede zorg te krijgen, is door te kijken naar kwaliteit van producten die leiden tot minder gevolgkosten. Ook deze manier van aanbestedingen uitschrijven, draagt bij aan een bevordering van kwaliteitszorg. “Ik zeg altijd: als je de collega’s op de werkvloer kunt voorzien van goede producten, doen mensen hun werk met plezier en dan volgt de zorgkwaliteit vanzelf.”

Naar aanleiding van de aanbesteding voor onderzoekshandschoenen, sprak Abena met Léon over zijn ervaringen tijdens het gehele proces. En hij gaf vier concrete tips om de kwaliteit van medische middelen te borgen tijdens de aanbesteding. Lees de complete blog van Abena.