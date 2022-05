Nieuwe vormen van zelfstandig wonen met zorg

In Hillegom wordt een woonconcept in de klasse ‘middenhuur’ ontwikkeld met voornamelijk somatische zorg voor ouderen. Belegger Bouwinvest, ontwikkelaar AM en zorgorganisatie HOZO werken hier samen aan locatie Hofstede, met 41 appartementen waar mensen zoveel mogelijk eigen regie hebben. Het is de eerste plek waar het concept Let’s Live wordt gerealiseerd: een woonvorm tussen zelfstandig wonen met zorg thuis en het traditionele verpleeghuis in. Daarin hebben een hospitality manager en een app een belangrijke rol om bij te dragen aan het welzijn van de bewoners, waarin ertoe doen en bezig zijn bewoners actief houdt. Tijdens het Skipr online Zorg en Vastgoed Event vertellen Daniëlle van Veen, bestuurder van HOZO, en Lars Drijvers, ontwikkelingsmanager AM met de specialisatie senioren en zorg, over Let’s Live in de praktijk.

De demografische ontwikkelingen – denk aan vergrijzing en personeelstekort in de (ouderen)zorg – vragen om onorthodoxe oplossingen. “De urgentie wordt alleen maar groter”, betoogt Lars Drijvers. “Let’s Live is een van de oplossingen. De groep senioren is niet homogeen.” Er zitten een aantal specifieke kenmerken in Let’s Live. Het gaat uit van eigen regie, een levendige omgeving, 24/7 diensten en zorg, het betrekken van de buurt, ‘smart living’ door toepassing van technieken, maar ook van betaalbare woningen (met huur tussen de € 850 en € 1050 per maand) en de focus op het actief en vitaal houden van bewoners. “De hospitality manager fungeert als een ‘rechterhand’, voelt en proeft wat er leeft bij bewoners en speelt daarop in.” Let’s Live legt de nadruk op welzijn en ontmoeting, legt Daniëlle van Veen uit.

Financieringsstromen

“De plannen zijn ingediend. Er wordt nu hard gewerkt om de vergunning rond te krijgen. Het is de bedoeling dat de bouw dit jaar start. In 2024 gaat het concept dan draaien”, zegt Van Veen. Hoe werkt dat dan straks in de praktijk? De bewoners van de Hofstede huren straks rechtstreeks van Bouwinvest, de eigenaar van het gebouw. Zij krijgen ruime appartementen, met een oppervlakte tussen de 50 en 73 vierkante meter. HOZO huurt de ontmoetingsruimte en de zorginfrastructuurruimten (zoals de ruimte voor de hospitality manager en opslag voor tilliften), gefinancierd door VPT en MPT. HOZO wijst ook de woningen toe. In Let’s Live komen een aantal financieringsstromen bijeen: huur, VPT/MPT, bijdrage ouderen en servicekosten. “Dat is best slim puzzelen om inkomsten en uitgaven naar een betaalbaar scenario te brengen”, zegt Van Veen. “De bewoners betalen een bedrag van 150 tot 200 euro per maand aan totale servicekosten. Daar kunnen we het hele pakket voor aanbieden.”

Somatiek

Het zorgconcept is vooral bedoeld voor mensen met een Wlz-indicatie en een somatische zorgvraag: ZZP4 en mogelijk ZZP6. “Mensen met dementie hebben meer behoefte aan regie en toezicht. Dat kunnen we in dit gebouw niet voor honderd procent realiseren”, zo licht de HOZO-bestuurder toe. “Er is een grote zorgvraag voor mensen met een somatische achtergrond. Onze wachtlijst bestaat vooral uit mensen met een ZZP4. Daarnaast willen we een verschuiving realiseren binnen de verpleeghuiszorg naar meer PG, zodat we somatiek een zelfstandige woonsetting kunnen aanbieden.” HOZO wil de twintig procent somatiek die nu in verpleeghuizen verblijft voor een deel verplaatsen naar wonen met VPT/MPT. De intramurale setting die zo wordt vrijgespeeld kan dan worden ingezet voor PG.

Samenspel

Hofstede is de eerste locatie waar Let’s Live wordt gerealiseerd. Er zullen nog vele volgen. “De ontwikkeling van dit concept is een mooi samenspel tussen zorgorganisaties, beleggers en ontwikkelaars”, legt Lars Drijvers uit. “In Hillegom stond van tevoren niks vast. Die uitgangspunten liggen er nu wel. Het concept kan werken in nieuwbouw, maar ook in renovatie- of transformatieprojecten, zegt Drijvers.

