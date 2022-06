‘Nog meer mooie voorbeelden van voorlopers delen’

Samen Voorop Awards. Zo heten de nieuwe prijzen die Coöperatie VGZ 14 juni voor het eerst uitreikt. Dit is een uitbreiding van de bekende awards voor zinnige zorg. De zorgverzekeraar beloont nu ook good practices in duurzame zorg en gezondheid en zet deze in de schijnwerpers.

De uitbreiding van de VGZ-awards is ingegeven door een strategiewijziging. De strategie van de zorgverzekeraar is breder geworden, vertelt directeur zorgbeleid en innovatie Martijn Kers. “We besteden hierin nu veel meer aandacht aan gezondheid en duurzaamheid. Dat zie je terug in de Samen Voorop Awards. Zinnige zorg als enige focus, zoals in de Zinnige Zorg Awards, vonden we te smal worden. Daarom hebben we er awards voor gezondheid en duurzaamheid aan toegevoegd.” Als paraplu voor de drie thema’s is ‘samen voorop’ gekozen, want VGZ wil zorgvernieuwers die vooroplopen een podium geven. Met als bedoeling hun vindingen te delen en te vermenigvuldigen. “Dit past bij de rol van VGZ als coöperatie voor gezondheid en zorg”, vindt Kers. “Van ons mag worden verwacht dat we de vernieuwing op gezondheid, zinnige zorg en duurzame zorg aanjagen. Zodat goede zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.”

Coöperatiegedachte

De nieuwe strategie heeft nog een gevolg gehad voor de Awards. De VGZ heeft zich namelijk voorgenomen om de coöperatiegedachte vaker uit te dragen en leden nog vaker bij activiteiten te betrekken. Kers: “Daarom hebben we hen een duidelijke stem in de jurering gegeven.” De publieksstemmen bepalen de winnaars van de categorieën gezondheid en duurzaamheid. Bij de zinnige zorg-categorie zal aan de hand van de stemmen een topvijf worden bepaald. Daaruit kiest de jury (zie kader) vervolgens goud, zilver en brons.

Positieve impact

Kers vindt het mooi om te zien dat zowel low tech- als high tech-innovaties tot de genomineerden behoren. Een voorbeeld van zo’n eenvoudige innovatie is volgens hem ‘Freezer Challenge’ van het Radboudumc. “Door de temperatuur van koelkasten lager te zetten besparen zij een kwart energiekosten. Dat is een kleine verandering met grote gevolgen. Relatief eenvoudig is ook de druppelbril van thuiszorgaanbieder TWB. Hiermee kunnen cliënten het druppelen van de ogen zelf doen. Dat scheelt de wijkverpleegkundigen veel tijd die ze aan andere dingen kunnen besteden.” Onder de genomineerden vind je ook high tech-voorbeelden, vertelt Kers. Een interessante vindt hij de bloeddrukmedicijnen op basis van je DNA-profiel van het St. Antonius Ziekenhuis. “Met een zogeheten point of care-test zien artsen welke bloedverdunner het beste past bij de patiënt. Dat voorkomt bijwerkingen en scheelt veel kosten door het vermijden van onnodig zware medicijnen.” De grote variatie in innovaties is geen toeval. Het gaat bij de vindingen van de Samen Voorop-awards niet zozeer om hoe ingenieus ze zijn, maar om hoeveel positieve impact ze hebben.

Good practices

De uitbreiding maakt het mogelijk om nog meer mensen te inspireren, verwacht clusterleider commerciële klantontwikkeling Baukje ter Huurne van VGZ. “Dankzij de twee extra categorieën kunnen we nog meer maatschappelijk relevante voorbeelden in de schijnwerpers zetten.” De zorgverzekeraar wil zorgaanbieders stimuleren deze good practices over te nemen, zodat deze kunnen opschalen. De prijswinnaars treden daarbij vaak op als ambassadeurs van hun vinding. De Coöperatie VGZ pakt vooral een rol als verbinder. Ze brengen zorgaanbieders bij elkaar, bijvoorbeeld in netwerken. Ook sluiten ze zelf allianties met aanbieders om de veranderingen vorm te geven.

Leden als aanjagers

VGZ wil overigens niet alleen zorgaanbieders inspireren. Ze willen de voorbeelden ook onder de aandacht brengen van verzekerden die er baat bij kunnen hebben. Ook hierin zijn de Zinnige Zorg Awards al succesvol geweest, vertelt Ter Huurne. Een voorbeeld is volgens haar ‘De Luchtbrug’, een app ontwikkeld bij het Radboudumc. “Hiermee kunnen astmapatiënten longfunctietesten thuis doen, waardoor ze niet meer naar de polikliniek hoeven reizen. Rond die prijswinnende innovatie hebben we een commercial gemaakt. Bij de patiëntenvereniging ontstond daardoor erg veel vraag naar deze app.” Kers heeft hetzelfde gezien bij een betere snellere borstkankerdiagnose die ze onder de aandacht hebben gebracht. De verzekerden omarmden dit. De directeur zorgbeleid en innovatie hoopt dat leden ook op ander manieren helpen bij het aanjagen van innovaties die de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Bijvoorbeeld door vaker te vragen naar oplossingen die zinniger, duurzamer en gezonder zijn. “De echte aanjagers van zorgvernieuwing zijn niet wij als Coöperatie maar onze vier miljoen leden.”

Samen Voorop Awards

De Samen Voorop Awards worden dinsdagavond 14 juni uitgereikt op het hoofdkantoor van de Coöperatie VGZ in Arnhem. Tot en met 12 juni was het mogelijk om via internet te stemmen op de vijftien genomineerden: negen voor zinnige zorg, drie voor gezondheid en drie voor duurzame zorg. Onder de genomineerden zijn veertien zorgaanbieders en één gemeente. Zij maken kans op een geldbedrag voor het verder brengen van hun initiatief. De winnaars per categorie ontvangen 10.000 euro. In de categorie Zinnige Zorg dingen de deelnemers ook mee naar een tweede en derde prijs van respectievelijk 5.000 en 2.500 euro. De jury bestaat dit jaar uit Cas Ceulen, chief health officer Coöperatie VGZ, Mariet Bolluijt, manager communicatie Patiëntenfederatie Nederland, Jeroen de Wilde, managing director ikHerstel en winnaar Zinnige Zorg Award 2021 (IkHerstel-app) en Arian van Hoof, lid van de Ledenraad van Coöperatie VGZ.

Baukje ter Huurne (43)

– Clusterleider Commerciële Klantontwikkeling

– Verantwoordelijk voor de consumentenmarkt

– Merk en reputatie, product- en premieontwikkeling en klantbediening

Martijn Kers:

– Directeur Zorgbeleid & Innovatie

– 12 jaar in dienst bij VGZ

– Verantwoordelijk voor het zorginkoopbeleid in brede zin en voor de strategische samenwerking met partners uit het zorgecosysteem in het bijzonder.