Onderzoek: starters in zorg en welzijn

Waarom starten medewerkers (opnieuw) met een baan in de sector zorg en welzijn? En hoe kijken ze na een paar maanden tegen hun werk aan? Deze vragen stonden centraal in een recent onderzoek van PFZW onder ruim 3500 nieuwe medewerkers in de sector. Jorrit Lang is de onderzoeker voor dit project. Jorrit: “De arbeidskrapte in de sector is groot en wordt de komende jaren alleen maar groter. Daarom is het belangrijk om de instromende medewerkers zoveel mogelijk te binden voor de langere termijn.” Maar slagen organisaties daar ook in?

Hoge betrokkenheid

Jorrit: “We benaderden nieuwe medewerkers die tussen de drie en negen maanden geleden zijn begonnen in de sector zorg en welzijn en herintreders die vijf jaar niet in de sector hebben gewerkt. We waren nieuwsgierig naar een aantal zaken:

Waarom kiezen mensen voor deze baan?

Wat is tot nu toe goed bevallen en wat minder goed?

Hoe tevreden zijn mensen over het dienstverband en aantal werkuren per week?”

Met een responspercentage van 20% was de bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek groot. Deze hoge betrokkenheid is tekenend voor de rest van de resultaten. Jorrit: “Het overgrote deel van de nieuwe medewerkers is sterk gemotiveerd om dit werk te doen. De belangrijkste redenen die worden genoemd zijn de inhoud van het werk, het contact met cliënten/patiënten en de voldoening om zinvol werk te leveren. Regelmatig hebben (her)intreders vooraf een voorkeur voor een bepaalde doelgroep, en vervolgens ervaren ze het werk voor deze doelgroep als prettig. Het werk is daarnaast divers en uitdagend en ze vinden het belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij en het welzijn van personen die deze zorg nodig hebben.”

Gemiddeld een 8

Vrijwel alle intreders zijn tevreden over het werk bij de nieuwe werkgever. Gemiddeld geven zij hun werk een 8. In de helft van de gevallen bevalt het werk zelfs beter dan verwacht. De redenen om in te stromen blijken ook de aspecten die tot nu toe goed bevallen. Daarnaast worden het contact met collega’s en de werksfeer als positief ervaren. De overgrote meerderheid geeft aan dat zij goed in staat zijn om het werk vol te houden en er vanuit de werkgever voldoende gedaan wordt om dit mogelijk te maken.

“Wat maakt mensen enthousiast om in de sector zorg en welzijn te gaan werken?”

Wanneer mensen minder tevreden zijn, heeft dit vooral te maken met organisatorische zaken: het inkomen, hoge werkdruk, de hoeveelheid administratie/ regels, te weinig uren en het management. Jorrit: “Dit komt overeen met de conclusies uit onderzoek dat we eerder onder uitstromers hebben gedaan. Eén op de drie gaf toen aan dat ze actie hadden ondernomen om de punten die minder goed bevallen te veranderen.”

Parttimers willen meer

Het beeld dat de sector wordt bevolkt door parttimers, wordt in dit onderzoek bevestigd. Twee derde werkt 24 uur of minder per week. De voornaamste achterliggende redenen zijn de balans tussen werk en privé en de zorg voor kinderen of naasten. Jorrit: “Wat ons opviel is dat een derde van de nieuwe medewerkers wel meer uren wil werken. Een deel daarvan geeft aan dat het niet mogelijk is vanuit de werkgever, dat het vanuit de werkgever nooit is gevraagd of dat de werktijden en het rooster het niet toelaten. Voor werkgevers met een krappe bezetting en veel parttimers lijkt hier al winst te behalen door het gewoon te vragen en roosters iets aan te passen.”

Geen vertrekplannen

De grote mate van tevredenheid blijkt ook uit de plannen voor de toekomst. De meerderheid verwacht de komende vijf jaar of langer bij de huidige werkgever te blijven werken; één op de acht wil op korte termijn stoppen. Onder het kleine aandeel dat aangeeft binnen twee jaar te stoppen bij de huidige werkgever, verwacht de meerderheid hierna wel hetzelfde werk te gaan doen of in ieder geval binnen de sector te blijven werken.

Wilt u het complete onderzoek ontvangen? Stuur een e-mail naar jorrit.lang@pggm.nl.