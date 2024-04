Partners voor Zorg | ‘Personalised medicine maakt grootschalige fase 3 studies moeilijk’

Klinisch medicijnonderzoek is sterk veranderd door de jaren heen. Studies met grote groepen patiënten waren vroeger gebruikelijk – en zijn nog steeds onderdeel van de protocollen. Maar juist voor het moderne gepersonaliseerde medicijn, is deze onderzoeksmethode minder geschikt. Rick Hendrick (Novartis) en Bart Scheerder (UMC Groningen) vertellen over hun ervaringen met klinisch onderzoek.

In deze podcast vertellen Rick Hendrick, medisch directeur bij Novartis Nederland, en Bart Scheerder, Business developer data driven innovation bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter van de Dutch Clinical Research Foundation, over de veranderingen, uitdagingen en kansen in het klinische medicijnonderzoek in Nederland.