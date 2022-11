Passende zorg is bewezen juiste zorg

Met de presentatie van de nieuwe tarieven voor het basispakket kwam een omineuze waarschuwing: het niveau van zorg dat we gewend zijn – zorg altijd, voor iedereen – kan in de nabije toekomst niet meer verwacht worden. De stijgende zorgkosten drukken steeds meer op ons nationaal inkomen. Bovendien blijft de druk op zorgpersoneel toenemen door de stijgende en steeds complexere zorgvraag. Er wordt voorspeld dat in 2040 één op de drie werkende Nederlanders straks nodig is voor de zorg. Onhaalbaar.

Martijn Bax, country president van AstraZeneca Nederland

Om te waarborgen dat we ook in de toekomst toegang blijven houden tot goede zorg, is het van belang dat we inzetten op Passende Zorg. Het is onze gezamenlijke opdracht om het Nederlandse zorgsysteem op die basis gezond en toekomstbestendig te houden. En wat is daarvoor belangrijker dan bewijs?

Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop medicijnen worden beoordeeld een belangrijk voorbeeld kan zijn voor andere zorginterventies. We weten precies hoe effectief, veilig en doelmatig deze middelen zijn én wanneer en bij wie deze middelen moeten worden ingezet. Oftewel, Gepast Gebruik en Passende Organisatie van de zorg; dé definitie van Passende Zorg.

Wat kan de zorg leren van Gepast Gebruik bij medicijnen?

Bij medicijnen wordt uitvoerig onderzoek gedaan om te bewijzen dat nieuwe medicijnen beter zijn dan bestaande behandelopties. Eerst in een laboratorium, daarna onder strenge, zeer gereguleerde omstandigheden bij mensen met een bepaalde ziekte. Voorafgaand wordt bepaald op welke uitkomsten wordt gemeten om te bepalen of het medicijn werkt, zodat tijdens het onderzoek de juiste data kan worden verzameld over de uitkomsten van de behandeling. Exact de reden waarom medicijnen zich veelal in positieve zin onderscheiden van andere medische interventies, waarbij de onderbouwde inzichtelijkheid van de meerwaarde vaak ontbreekt.

Gepast gebruik is zorg waarvan we weten dat dit een meerwaarde heeft op effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid. Bij medicijnen is dit (terecht!) al jarenlang de standaardprocedure. Om gepast gebruik in de hele zorgketen te stimuleren, zou dit daarom voor alle medische interventies moeten gelden.

Wat kan de zorg leren van de best Passende Organisatie van medicijnzorg?

Als het over de best passende organisatie van zorg gaat, moet dit verder gaan dan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Voor de beste organisatie van de zorg is het van belang dat bij alle inventies, net als bij medicijnen, ingezet wordt op:

• De juiste patiënt: voorkomen van onnodige zorg door een ragfijne afbakening van indicaties;

• Het juiste moment: tijdig ingrijpen in een zo vroeg mogelijk stadium om duurdere ingrepen te vermijden. Zo kan ook de ziektelast voor de patiënt worden verlaagd en de kans op genezing worden verhoogd;

• De juiste zorgverlener: organiseren van zorg die samen met de best passende zorgverleners rondom de patiënt tot stand komt;

• De juiste financiering: waarborgen van snelle toegang van nieuwe zorg(-innovaties), zonder dat dit tot grote financiële risico’s leidt. Bijvoorbeeld door het maken van goede afspraken op basis van uitkomsten wanneer er toch nog onzekerheden zijn;

• Op de meest juiste manier ontwikkeld, geproduceerd en gebruikt: kiezen voor zorginterventies met maximale impact en een minimale voetafdruk. Zo stimuleren we een zorgsysteem dat crisisbestendig, duurzaam en flexibel is.

Medicijnontwikkelaars zijn wetenschappelijke, innovatie-gedreven bedrijven: betere oplossingen tegen ziekte uitvinden is de kern van ons bestaan. Maar we willen ook de manier waaróp we werken innoveren: door toe te werken naar de best passende zorg. Medicijnen spelen een fundamentele rol in het houdbaar houden van de zorg. Niet alleen omdat we goed in kaart hebben wat wel en niet werkt en tegen welke prijs, maar ook omdat het arbeidsbesparende potentieel van medicinale interventies groot kan zijn. Medicijnen zijn een uitgave, maar evenzogoed een investering. Een investering in zorg die voor iedereen beschikbaar en duurzaam betaalbaar is.