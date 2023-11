Pensioengeld zorgpensioenfonds belegt in Nederlandse woningen

De Kaai in Rotterdam

Graag beleggen we de pensioenpremie van de medewerkers en werkgevers in zorg en welzijn dichtbij huis. En nog liever in Nederlandse woningen die betaalbaar zijn en waar bijvoorbeeld ouderen lang en met de juiste zorg kunnen wonen. Zo draagt pensioengeld dubbel bij aan een goede oude dag; voor het pensioen van zorgmedewerkers én voor degenen die zorg nodig hebben.

Onlangs belegde PFZW bijvoorbeeld in 22 zorgcomplexen in Nederland met in totaal 480 woningen. Deze betaalbare woningen zijn geschikt voor ouderen met dementie. Zo’n 500 mensen met dementie krijgen hiermee passende zorg in een fijne leefomgeving.

Woningen voor ouderen mét en zonder zorg

Een andere woonvorm waarin we beleggen is het project de Trappenberg in Huizen. Bijzonder is dat De Trappenberg plaats biedt aan verschillende doelgroepen. Senioren met een lichte tot middelzware zorgvraag kunnen er zelfstandig leven in woonzorgappartementen. Maar ook mensen met dementie die volledige zorg nodig hebben kunnen er wonen. Als de situatie van een bewoner verandert, kan de zorg hierop efficiënt worden aangepast, zonder dat diegene hoeft te verhuizen. De woningen zijn namelijk levensloopbestendig.

De Trappenberg in Huizen

Weinig energieverbruik en betere doorstroming

Voor PFZW is dit een bijzondere belegging vanwege de combinatie van vastgoed en zorg aan ouderen die niet meer (geheel) zelfstandig kunnen wonen

PFZW ziet zorgvastgoed als een aantrekkelijke mogelijkheid om behalve een passend pensioenrendement ook een bijdrage te leveren aan de urgente behoefte aan voorzieningen voor mensen met een zorgvraag. Doordat ouderen kunnen verhuizen naar deze voor hen passende woningen wordt de doorstroming op de woningmarkt bevordert. Bovendien zijn de woningen energieneutraal, waardoor de woonlasten laag zijn.

Ook beleggen in sociale woningbouw

Bij de keuze van onze beleggingen kijken wij naar de lange termijn. Zo zorgen huurwoningen voor een langjarig en stabiel rendement. Precies wat nodig is om ook op de lange termijn pensioen uit te kunnen betalen en pensioen te kunnen verhogen als de prijzen omhoog gaan. Ook voor de jonge mensen die nu net starten met werken en pensioen opbouwen.

Op het voormalig fabrieksterrein van Unilever in Rotterdam bouwen we daarom aan een nieuwe stadswijk, genaamd ‘De Kaai’. Op deze locatie komen 1000 nieuwe woningen. Ongeveer driekwart van de woningen is huurwoning, waarvan ongeveer 100 in het sociale segment.

Beleggen via Amvest

We zijn een pensioenfonds en voor een goed en stabiel rendement beleggen we ook in vastgoed. Dat doen we o.a. met Amvest waarbij we naast een goed financieel rendement ook een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. Deze woningontwikkelaar en -beheerder is al in 1997 door PFZW en Aegon opgericht. Het is belangrijk dat zoveel mensen, jong en oud, een passende woning krijgen waar ze fijn en betaalbaar kunnen leven. Bovendien komt het rendement van deze beleggingen ten goede aan het pensioen van medewerkers die werken in de sector zorg en welzijn. Een win-win situatie.

In totaal heeft PFZW nu 1,1 miljard euro belegd in Amvest en dit zorgt voor een langjarig rendement van ca. 8% per jaar.