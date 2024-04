Rapportage over duurzaamheid biedt kansen

Aan interesse voor het onderwerp duurzaamheid ontbreekt het in de zorg niet. Aan enthousiasme om erover te rapporteren wel. Niet rapporteren is een gemiste kans, omdat inzicht in het eigen handelen juist bij kan dragen aan het verduurzamen van de organisatie en essentieel zal worden bij de besluitvorming door bijvoorbeeld de banken.

Het aan te leveren bewijs voor duurzaam gedrag is al ver uitgekristalliseerd door de Europese Unie. De Europese doelen en richtlijnen om over duurzaam gedrag te rapporteren worden samengebald in de Corporate Sustainability Reporting Directive, kortweg de CSRD. Deze moet in elk land uiterlijk juli 2024 zijn omgezet in nationale wetgeving. In Nederland moet het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer, dus het zal nog krapjes worden om de deadline te halen. Over het boekjaar 2024 hoeven alleen de grote beursgenoteerde ondernemingen en banken en verzekeraars te rapporteren. De meeste andere grote vennootschappen zijn in 2025 aan de beurt, en in de jaren daarna worden ook kleinere vennootschappen rapportageplichtig.

Rapportage-eisen raken iedereen

Ik bemerk bij veel zorginstellingen dat zij graag uitgezonderd blijven van deze rapportageplicht. Rapportage brengt tenslotte hoge kosten met zich mee en dat in jaren dat er onderaan de streep toch al weinig over blijft. Meestal hebben ze een stichting als rechtsvorm, waarmee ze inderdaad buiten schot zouden kunnen blijven.

Tegelijk zijn alle zorgorganisaties onderdeel van een keten met partijen die CSRD-plichtig zijn, waaronder de banken. Al die partijen hebben van hun partners in hun keten duurzaamheidsgegevens nodig om een volwaardige rapportage op te kunnen leveren. Dat betekent dat uiteindelijk niemand zich aan duurzaamheidsrapportage kan onttrekken en dat dit dus voor alle organisaties een steeds belangrijker onderdeel van de besluitvorming gaat worden. Hoe de rapportage er dan vervolgens uit moet zien is nog in ontwikkeling. Voor niet-plichtige stichtingen zal deze lijken op de rapportage door de vennootstappen, maar waarschijnlijk minder gedetailleerd. Noem het CSRD-light.

Het hele onderwerp duurzaamheid is eerlijk gezegd nog wel in ontwikkeling, het is als het ware een nieuw vakgebied. Zowel de bestuurlijke verantwoording als de rapportage hierover zijn nieuw. In 2024 en 2025 zullen vele organisaties onderzoek doen welke informatie precies van belang is en wat de meest efficiënte manier is om deze informatie stelselmatig op te kunnen lepelen. Ook voor ABN AMRO is het een worsteling, zoals onze Chief Financial Officer het verwoorde in een interview in het FD.

Green Deal wijst de weg

De vorm van de rapportage is wellicht nog niet duidelijk, de te behalen doelen zijn dat al wel. De hele sector heeft de Green Deal Duurzame Zorg getekend, met duidelijke doelen voor 2030. Zo wordt de jaarlijkse vervuiling van de planeet tot 2030 teruggebracht tot de helft. Dat is een prachtig doel. Daarmee loopt de zorg voor op andere sectoren. Ik bemerk in de gesprekken dat de organisaties goed op dreef zijn om dit doel te behalen. De groene golf in de OK’s zwelt aan, voeding wordt aangepast, en veel organisaties hebben hun vastgoedplannen al uitgewerkt. Waarom zou je over deze beweging niet trots en transparant zijn?

Uiteindelijk is de duurzaamheidsrapportage een mooie manier om te komen tot het verkrijgen van inzicht in het eigen handelen en het kunnen voeren van een geïntegreerd beleid om een meer duurzame koers te varen. Oftewel, een kans die elke organisatie kan grijpen.