Regionale samenwerking essentieel voor snellere wondgenezing

Dit proces is gelukkig te versnellen en te veraangenamen door lokale zorgprofessionals, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en wondconsulenten, effectiever te laten samenwerken en door digitale innovaties in te zetten via het Wondregie programma van Mediq. Een uniek zorgprogramma dat wondconsulenten en wond- en wijkverpleegkundigen ondersteunt bij het behandelingsproces. Van de eerste signalering tot en met de genezing van de wond. Uit onderzoek van zorgverzekeraars blijkt dat zo’n aanpak een complexe wond tot wel zes weken sneller kan genezen.

Samenwerking tussen zorgprofessionals

Sinds de start van het programma in 2017 hebben onder andere Aafje, Beweging 3.0, Land van Horne, Opella en Internos Thuiszorg Mediq Wondregie met succes ingezet. Als wondconsulent bij thuiszorgorganisatie Internos Thuiszorg werkt Liesbeth al ruim zes jaar met het programma waarin zorgprofessionals van verschillende disciplines samenwerken. “Voor mij staat de beste zorg voor mijn cliënten voorop en Wondregie helpt mij hierbij door de juiste ondersteuning te bieden, vanaf de eerste signalering tot en met de wondgenezing.”

“Binnen het Wondregie programma werk ik samen met veel professionals, zoals huisartsen en specialisten in het ziekenhuis, waaronder wondspecialisten. Ook zorgprofessionals met minder expertise op het gebied van wondbehandeling kunnen op mijn advies en ondersteuning rekenen. Wondregie zie ik als een samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om een multidisciplinair plan te maken dat gericht is op de cliënt. Dit bevordert het sneller en adequaat handelen.”

Meer aandacht start met Wondregie

“Door het werken met het Wondregie programma kunnen professionals de juiste aandacht geven aan de cliënt. Ik neem uitgebreid de tijd om alles uit te leggen: wat ik doe en hoe we de wond gaan behandelen. Het zorgt voor een band met hen en ik kan beter begrijpen wat er speelt en wat zij nodig hebben. Wondregie ondersteunt mij hierin. Het programma biedt deskundige hulp bij complexe wonden. Het zorgt er zo voor dat de behandeling van mijn cliënten sneller verloopt én beter wordt, wat voor mij erg belangrijk is. De efficiëntie leidt tot lagere kosten.”

Managementinformatie beschikbaar

“Ik ben vooral positief over het feit dat Wondregie zich richt op het verbeteren van de zorg. Het programma geeft mij meer inzicht in mijn eigen aanpak. Het is namelijk niet alleen belangrijk om te weten hoe je wonden behandelt, maar ook om te begrijpen waarom de ene behandeling beter gaat dan de andere. Zo kan ik het behandelproces continu blijven verbeteren en het beste resultaat behalen voor mijn cliënt. Daarnaast wordt door middel van de managementinformatie vanuit het Wondregie programma duidelijk hoeveel geld er wordt uitgegeven aan materialen en hoeveel behandelingen er zijn uitgevoerd. Zo kun je via geanonimiseerde data onder andere zien wat de:

Gemiddelde behandelduur in dagen is van geanonimiseerde patiënten;

Gemiddelde behandelkosten van wondregie en overige patiënten zijn;

Gemiddelde behandelduur en –kosten zijn t.o.v. benchmark.

Dit zorgt voor meer inzicht en uiteindelijk ook kostenbesparing door het efficiënter inzetten van materialen. Hiermee houden we de kwaliteit hoog, de kosten laag en bevorderen we de duurzaamheid binnen de zorg.”

Meer informatie

Bent u ook benieuwd hoe Wondregie in jouw regio kan bijdragen bij een effectieve wondbehandeling? Lees er meer over op: https://mediq.nl/zorgprogrammas/wondregie