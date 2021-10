Samen werken aan datagedreven HR

Te weinig instroom en te veel uitstroom. Dat is de kern van de arbeidsproblematiek waar ook SOVAK, dienstverlener voor mensen met een beperking, mee te maken heeft. Corine van Die is er projectleider: “We pakken dat probleem heel breed aan. Er zijn verschillende projecten gestart, onder meer rond strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie en het ontwikkelen van een medewerkersreis. Ik ben van huis uit veranderkundige, en mijn taak is zorgen dat we zaken niet nodeloos ingewikkeld maken. De wens met SPP te starten lag er. De koers was helder, het koppelen van juiste data bleek ingewikkelder, terwijl we op de andere onderwerpen wel stappen zetten. Het lerend netwerk van PFZW Datadiensten kwam op het juiste moment.” Van Die neemt deel aan het netwerk in Noord-Brabant.

Marcel Haverkamp is daar de begeleidend consultant, en de bedenker van het concept. Dat is in de kern vrij simpel: ‘We combineren veel zaken die we eerder al apart en individueel aanboden. Dat gaat van de begeleiding bij het concreet maken van een medewerkersreis, tot het leren werken met tools als ons HR-dataportaal en onze Scenariotool. Daar komt de toegevoegde waarde van het leren van en met elkaar nog bij.’

‘Het was voor mij een eyeopener wat er allemaal kan met data. En vooral ook hoeveel er al beschikbaar is’

Werk aan de winkel

De netwerken worden regionaal georganiseerd, en iedere deelnemende organisatievaardigt minstens twee mensen af: iemand vanuit HR, en iemand met een andere achtergrond. Haverkamp: ‘Als je echt iets wilt veranderen in de praktijk, heb je draagvlak nodig. Dat krijg je niet als SPP alleen een HR-ding is. Het doel is verandering in gang te zetten, en daarom verwachten we ook een actieve houding van de deelnemers.’ Van Die: ‘Het prettige daarvan was dat je ziet dat andere organisaties ook stoeien met het bijeenbrengen van de verschillende onderdelen, kwantitatief en kwalitatief. Dat het blijkbaar voor veel meer mensen lastig is, en dat ze niet te beroerd zijn om dat toe te geven.’

Samen leren

Dat herkent Haverkamp: ‘Deelnemers van de netwerken denken echt met elkaar mee, ze werken heel goed samen. Dat hadden we natuurlijk wel gehoopt, maar niet per se verwacht. Ik ben telkens weer blij verrast door de openheid en het onderling vertrouwen. Blijkbaar beseffen organisaties dat ze niet alles in hun eentje op kunnen lossen. En dat ze niet zelf het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.’ Na de eerste sessie stellen alle deelnemers zich een concreet doel. En de rest van het traject is erop gericht om een concreet plan van aanpak te ontwikkelen om dat doel te halen. Haverkamp: ‘Daarbij gaan we veel verder dan alleen het aanbieden van een theoretisch model. We bieden ook de middelen aan om met zo’n model te werken, en we helpen de eerste stappen te zetten.’ Die middelen zijn tools als de Scenariotool en het HR-dataportaal.

Data niet als doel

Van Die: ‘Het was voor mij echt een eyeopener wat er allemaal kan met data. En vooral ook hoeveel er al beschikbaar is, bijvoorbeeld aan cijfers over de regio. Dat duizelt me nu nog, eerlijk gezegd, maar onze afdeling HR kan er inmiddels goed mee uit de voeten. Voor mezelf heb ik vooral het scenarioplannen meegenomen. Dat gebruik ik nu ook voor andere projecten dan SPP. Heel fijn, zo’n andere manier om uitdagingen te benaderen.’ Haverkamp: ‘De data is altijd een middel om inzicht te krijgen in het succes en belang van verschillende interventies. Veel organisaties kunnen nog stappen zetten in datavolwassenheid. Vooral als het gaat om het gestructureerd in kaart brengen van personele vraagstukken, daarop interveniëren, monitoren en bijsturen. Als je dat als afdeling HR consequent doet, heb je ook veel eerder een businesscase naar je bestuur. Het helpt om strategisch partner te worden.’

Concrete resultaten

Het netwerk helpt ook om concrete resultaten te boeken, volgens Van Die: ‘Wij hebben met SPP inmiddels een pilot gedraaid in een van onze regio’s. De data die we daarvoor gebruikten, we besproken met medewerkers, we hebben hen gevraagd mee te denken met een hun blik vanuit de praktijk. Zo ontstond een volledig beeld. Dan gebeuren er echt toffe dingen. Als mensen helder hebben in welke situatie we met z’n allen zitten, raken ze meer betrokken en denken ze veel actiever mee. Dat hielp ons om onze externe en interne arbeidsmarkt sterker te maken. Collega’s springen eerder bij in andere teams, er wordt minder flex ingezet. En dat soort verhalen hoor ik ook van de andere deelnemers binnen SOVAK.’

Meer informatie over de lerende netwerken van PFZW vindt u op pfzw.nl/lerendenetwerken.