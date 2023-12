Samen werken aan een beter zorgstelsel

Padraic Ward werkt al twintig jaar bij Roche en is verantwoordelijk voor Roche Pharma Commercial Operations in meer dan 150 landen wereldwijd. Hij was in Nederland voor EURETINA Amsterdam 2023, want oogheelkunde is – naast oncologie, hemofilie en multiple sclerose – een van de terreinen waar Roche nu op focust, zo legt Ward uit.

Samenwerking onder druk?

Padraic Ward wil geen vergelijking maken tussen verschillende zorgstelsels over de wereld. Liever kijkt hij naar overeenkomsten. “Ik zie elk systeem in Europa worstelen”, concludeert hij. Aan de mensen ligt dat niet: tijdens de covid-pandemie bleek dat iedereen fantastisch werk deed onder de meest moeilijke omstandigheden. “Het heeft te maken met de verschuiving binnen de zorg. Zorgstelsels zijn van origine ingericht op het leveren van acute zorg. Nu hebben we steeds meer te maken met chronische aandoeningen. De meeste zorg wordt nog gegeven in een ziekenhuis-setting en dat is niet ideaal.”



Deze uitdagingen vragen om een hernieuwde aanpak, waarbij we innovatie bevorderen en we gebruik maken van de kansen die gezondheidsdata gaat bieden. Naast zorgverleners zijn ook universiteiten en de life sciences-industrie belangrijke partners. Die moeten optimaal kunnen samenwerken, betoogt Ward. En die samenwerking staat onder druk in Europa, onder andere doordat er steeds meer wordt geïnvesteerd in innovatie elders. Padraic Ward: “Twintig jaar geleden werd er in de Verenigde Staten zo’n twee miljard dollar meer besteed aan research en development dan in Europa. Dat verschil is inmiddels opgelopen tot twintig miljard dollar. En dan heb ik het nog niet eens over de rest van de wereld. Dat is geen goede ontwikkeling, ook niet voor patiënten die het meeste baat hebben bij de laatste innovaties.” Bij de voorgestelde herziening van de EU-geneesmiddelenwetgeving dreigen maatregelen die deze kloof nog verder kunnen vergroten. Het zou innovatoren kunnen ontmoedigen om Europa prioriteit te geven voor toekomstige investeringen.

Hoe kan innovatie helpen de grote uitdagingen in de zorg op te lossen?

Uiteindelijk draait het om wetenschap, het begrijpen van de biologie achter een ziekte om zo het verloop ervan te beïnvloeden. Dat is ook waar Roche zich bezig mee houdt. Samen met andere partijen. Hij houdt niet zozeer van buzzwords, maar Padraic Ward gelooft heilig in de uitwisseling van ideeën tussen de alle partijen om te komen tot innovatie: “Kijk maar naar Katalin Karikó en Drew Weissman, die de Nobelprijs voor Geneeskunde kregen voor onderzoek dat de ontwikkeling van effectieve mRNA-vaccins mogelijk maakt. Dat kan alleen maar door kennis te delen.” Het helpt dan als je dicht bij elkaar zit. Europa kan weer ‘voorloper’ in innovatie worden door de zorg niet te zien als een kostenpost, maar als een meerjarige investering, zo betoogt Ward. Met de nadruk op meerjarig. Padraic Ward: “Met zo’n veertien miljard euro per jaar zijn wij een van de grootste private investeerders in research en development binnen de gezondheidszorg wereldwijd. Daarmee financieren we ontwikkelingen die jaren in beslag nemen. Het helpt dan niet als de regels ieder jaar veranderen. Binnen de zorg hebben we een lange termijnplanning nodig. Zo heeft China bijvoorbeeld het tienjarenplan Healthy China 2030. Ik weet niet of dat in Europa ook zou werken, maar een visie of een roadmap gericht op de lange termijn kunnen we hier zeker gebruiken.” Als groot pluspunt in Nederland ziet hij dat Life Sciences and Health een van de topsectoren is waarin het bedrijfsleven en onderzoekscentra langdurig samenwerken: “Roche draagt daar graag aan bij. De verschillende partijen en perspectieven mogen soms van mening verschillen, maar op de lange duur streven we allemaal hetzelfde doel na.”

Gezondheidsdata kunnen de zorg transformeren en de EU voorop laten lopen

‘Follow the science’ is het motto van Roche en Padraic Ward is daarom blij met de benoeming van de Nederlandse hoogleraar moleculaire genetica Hans Clevers tot het hoofd van Roche Pharma Research and Early Development (pRED) vorig jaar. “Zelfs voor een niet-wetenschapper als ik is Hans heel inspirerend om naar te luisteren”, vindt Ward. “Zijn benoeming laat zien dat wij open staan voor nieuwe ideeën. Zoals het gebruik van organoïden, mini-versies van organen die het onderzoek naar het ontstaan en behandelen van ziekte kan versnellen, of waarbij we aan alternatieven voor dierproeven kunnen werken. Tegelijkertijd hebben wij nu al meer dan 125 jaar ervaring om die bevindingen in de praktijk te brengen.” Health data spelen daarin een steeds grotere rol, schetst Padraic Ward. “Bij de ontwikkeling van medicijnen werken we altijd met klinische trials, en dat blijft wat ons betreft ook de ‘gouden standaard’ in het bepalen of een therapie veilig en effectief zal zijn. Grote volumes data kunnen daarbij helpen. Het is mooi om te zien dat Europa heel ver is in gezamenlijk gebruik van data via EHDS (European Health Data Space). Zo’n systeem op zo’n grote schaal – in 27 landen – is uniek in de wereld. Ook als Europees burger ben ik er blij mee. Natuurlijk met de juiste randvoorwaarden. Of ik nu in Nederland, in Frankrijk of in Ierland naar de dokter moet, overal is mijn medische geschiedenis makkelijk te bekijken.”

Ontwikkelingen in innovatie en data gaan sneller dan ooit. De vraag voor nu is of alle partners bij elkaar kunnen komen om ervoor te zorgen dat we de voordelen van deze vooruitgang kunnen benutten, om zo de gezondheidszorg te transformeren en de impact voor patiënten te vergroten.

