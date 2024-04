Skill-based werven en werken in de zorg

Competentiegericht werven en werken is op een krappe arbeidsmarkt essentieel voor het vinden van de juiste medewerkers voor de zorg in het primaire proces en in de ondersteunende functies. Het matchen van mensen en werk op basis van skills staat hierbij centraal, in plaats van diploma’s of werkervaring. Dit zorgt enerzijds voor verruiming van je arbeidsmarktpotentieel en anderzijds voor blijvende matches én het versterkt duurzaam werkgeverschap. Technologische ontwikkelingen benadrukken de noodzaak van deze aanpak, aangezien banen veranderen en sectoren naar elkaar toe groeien. Het World Economic Forum voorspelt zelfs dat 40% van de skills van medewerkers in de aankomende tijd zal veranderen. Dit biedt kansen voor de zorg om medewerkers die vanuit een andere sector komen snel in te zetten en arbeidsproductief te krijgen.

Voor de zorgprofielen is die switch net even anders én complexer dan bij de ondersteunende functies. Bij de zorgprofielen biedt juist ook het modulair opleiden (certificeren op taakniveau) uitkomst en zal het eigen-regie-kunnen-nemen in het leren en ontwikkelen een vliegwiel zijn. Terwijl bij de ondersteunende functies geldt dat focus op vaardigheden de stimulans is. Om skill-based werven en werken succesvol te implementeren, is een verandering in mindset van job-based naar role-based cruciaal. Dit betekent dat zorginstellingen moeten overstappen van het traditionele functiegerichte denken naar het focussen op rollen en de bijbehorende skills. Hierbij is het belangrijk om te investeren in upskilling en reskilling van het personeel, om hen duurzaam inzetbaar te houden. Daarnaast is het noodzakelijk om de structuur van het werk aan te passen, waarbij de nadruk ligt op de benodigde skills voor een bepaalde taak, in plaats van de functie of rol.

Een praktisch stappenplan kan helpen bij de implementatie van skill-based werven en werken:

1. Verandering in mindset: Organisaties dienen over te stappen van job-based naar role-based denken, waarbij de focus ligt op de rollen die professionals vervullen in plaats van specifieke functietitels. Dit vraagt ook om een andere manier van onboarden.

2. Formuleer en inventariseer futureproof rollen en skills: Spar met je team of HR-experts over de rollen die nodig zijn om futureproof te blijven en de bijbehorende skills. Denk breed en toon duurzaam werkgeverschap door professionals een toekomstbestendig perspectief te bieden. Door te focussen op specifieke vaardigheden als communicatie, probleemoplossend vermogen, empathie en teamwork, kunnen zorginstellingen beter inspelen op de unieke behoeften van hun patiënten en een meer diverse en inclusieve werkomgeving creëren.

3. Investeer in upskilling en reskilling: Naast het vinden van de juiste skills in de markt, is het ook essentieel om te investeren in het ontwikkelen van deze skills bij het huidige personeel. Dit vergroot de wendbaarheid en innovatiekracht van de organisatie.

4. Verander de structuur van het werk: Zet de benodigde skills centraal in het werk, in plaats van de functie of rol van een professional. Hierbij is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin een leven lang leren en ontwikkelen centraal staat.

Met deze aanpak kunnen organisaties zich wapenen tegen de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt en tegelijkertijd duurzaam werkgeverschap en groei stimuleren. Bij ING is deze aanpak succesvol geïmplementeerd. Door een ‘fluide workforce’ op te richten, waarbij professionals werk doen op basis van hun skills, kunnen zij snel inspelen op veranderingen in de markt. Dit vergroot niet alleen de flexibiliteit van de organisatie, maar ook de motivatie en betrokkenheid van het personeel.

In de Podcast ‘Werkgevers van de toekomst’ duiken we dieper in dit onderwerp. Hoe pak je skill-based werven nu precies aan? Hoe bepaal je bijvoorbeeld welke skills cruciaal zijn voor jouw organisatie? Experts Oscar van Mourik (Gedragswetenschapper bij Randstad Groep Nederland) en Shirien Amel Gharib (Recruitment consultant HR bij Yacht) nemen je mee in de laatste inzichten. Beluister de podcast hier. Meer weten wat dit thema uw zorginstelling kan brengen? Neem dan gerust contact op Margot van Lieshout, 06-53322449.