Smaakchef ontzorgt de zorg

‘Vers bereid & met liefde verzorgd’: dat is waar Smaakchef van foodserviceorganisatie Albron voor staat. Na 30 jaar is het bewezen concept in de zorg in een nieuw jasje gestoken. Smaakchef is door het personeelstekort in de zorg en daarmee samenhangende toenemende druk op het zorgpersoneel, relevanter dan ooit.

Albron is actief op alle gebieden van voeding in de zorg. Ze verzorgt eten en drinken voor bewoners, patiënten, bezoekers én medewerkers. Het concept ‘Smaakchef’, voorheen ‘Kookdame’, richt zich op de bereiding van lekker en gezond eten en drinken voor bewoners van kleinschalige woonvormen, zoals de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen.

Ontzorgen van de zorg

De druk op zorgpersoneel is al jaren onverminderd hoog. De zorgt loopt tegen haar grenzen aan. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag de komende jaren verder toe. Momenteel is er al een tekort aan zorgpersoneel. Voor het personeel is de aanwezigheid van een smaakchef een uitkomst. De smaakchef ontzorgt hen, door de bereiding van de vers gekookte, warme maaltijd uit handen te nemen. Zo kan het zorgpersoneel zich primair richten op hun eigen werkzaamheden. Bovendien kookt de smaakchef met duurzame producten en wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit en samenstelling van de maaltijd. De smaakchef heeft uitgebreide kennis van gezonde voeding, specifieke diëten, mensen en smaak. Joni Beintema, productmanager zorg bij Albron: “Dankzij de kennis van de smaakchef leert ook het zorgpersoneel meer over het belang van goede voeding. Hierdoor kan de kwaliteit van eten en drinken in de gehele zorgorganisatie verbeteren. Oók op momenten dat de smaakchef niet aanwezig is.”

Verbinding en welzijn

De smaakchef verzorgt maaltijden op plekken waar bewoners, van jong tot oud, met elkaar wonen. Het doel is dan ook om via de maaltijd het welzijn van de bewoners te vergroten. Door herkenbare maaltijden te koken, bewoners inspraak te geven en mee te laten helpen met de bereiding. En om een luisterend oor te bieden. Er gewoonweg te zijn. De aanwezigheid van een smaakchef in de huiskamer brengt een bijzondere dynamiek teweeg in de onderlinge band tussen bewoners, de smaakchef en het zorgpersoneel. De geuren die de ruimte vullen en de herkenbare smaken dragen daar ook aan bij. Joni: “De bewoners worden zichtbaar gelukkiger van de aanwezigheid van een smaakchef. En daar gaat het uiteindelijk om.”