Steeds meer zorgprofessionals kiezen voor Bergman Clinics

In de focusklinieken van Bergman gaat het anders toe dan in een ziekenhuis. De teams zijn klein en betrokken, de lijnen zijn kort, de sfeer is niet klinisch maar huiselijk. Er is meer aandacht voor de mens. Het ‘commerciële’ imago van de zelfstandige kliniek is inmiddels verleden tijd. In de focusklinieken wordt excellente zorg geleverd. Daar wil je graag werken. Dus steeds meer medisch specialisten, verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten kiezen voor Bergman Clinics.

Ivo Buchholz is chief medical director bij Bergman Clinics. Hij koos er al langer geleden voor om als orthopeed aan de slag te gaan in een focuskliniek. “Daarmee kon ik me concentreren op wat ik leuk vond: door heup- en knieoperaties patiënten helpen om weer te lopen. Ik kon daar steeds beter in worden, want ik hoefde me niet meer bezig te houden met bijzaken.” Die focus op de inhoud trok ook gynaecoloog Jan-Paul Roovers aan. Hij is nu directeur wetenschap en innovatie bij Bergman Clinics. “Hier is de zorg georganiseerd rondom het zorgpad van de cliënt. Veel ziekenhuizen, zeker de UMC’s, werken op zo’n grote schaal dat je als specialist de zorg niet meer in de hand hebt. Als ik een patiënt naar bijvoorbeeld een uroloog stuurde voor diens mening, dan was ik de patiënt maanden uit het oog. Hier werken we in een gefocust team rondom een zorgpad. Zo kunnen we veel sneller tot een besluit komen. Dat is niet alleen prettig voor de cliënt, dat geeft ook meer plezier in het werk.”



“Binnen een focuskliniek kun je supergespecialiseerd werken”, zegt Buchholz. “Door het volume dat je draait, kun je kwalitatief steeds beter worden. Dat sluit erg aan bij de opleidingen, waar je steeds meer subspecialiteiten ziet. Ook in de orthopedie. Ik zie steeds meer jonge specialisten die alleen nog maar handen doen, of knieën of voeten. En daar worden ze dan heel erg goed in. Als je per jaar twintig knieën doet of tweehonderd, dat maakt nogal verschil.” Of het nou om heupprotheses gaat of cataracten, het maakt niet uit welk zorgpad, uit de volumes die Bergman Clinics landelijk maakt, kunnen de klinieken veel data halen. Die worden ingezet om nog beter te worden, maar ook voor klinisch onderzoek.

Clubje

Landelijk kan die kennis gedeeld worden met heel veel collega’s, maar de afzonderlijke klinieken zijn juist kleinschalig van opzet, zo legt Buchholz uit. “Dat geeft een gevoel van saamhorigheid: we werken met ons clubje.” Dat kleinschalige, weinig hiërarchie en korte lijnen, is precies wat ook ondersteunend personeel aantrekt in het werken voor een focuskliniek, vertelt Mattanja Schuijl, manager recruitment bij Bergman Clinics. “Teams zijn veel beter op elkaar ingespeeld. Je kent al je collega’s. Je hebt aan een half woord genoeg. Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten ervaren hier meer zelfstandigheid in hun functie. Omdat ze veel cliënten met dezelfde aandoeningen zien, worden ze ook goed in de behandeling. Door de korte lijnen kunnen ze dingen adequaat en snel oplossen. Veel meer dan dat ze dat in een ziekenhuis zo ervaren.” Het lijkt misschien een paradox in zo’n platte organisatie, maar er zijn voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten juist veel carrièrekansen en mogelijkheden om je inhoudelijk te ontplooien, benadrukt Susan Karnebeek, HR-director bij Bergman Clinics. Er zijn verschillende ‘smaken’ in de vorm van verschillende divisies, mensen kunnen groeien naar een rol als senior of coördinator en er zijn steeds meer functies voor gespecialiseerde verpleegkundigen of physician assistents.

Werkgeluk

“Of het nou gaat om medisch specialisten of ondersteunend personeel, het is opvallend dat onze medewerkers zeer betrokken zijn en erg trots op het merk Bergman Clinics”, zegt Karnebeek. “We doen er ook alles aan om het personeel te waarderen. Dit begint bij een sterke bedrijfscultuur en goed leiderschap. We hechten hier veel waarde aan en bieden daarom al onze (medische) leiders een intern leiderschapsprogramma op maat. Uiteraard is er ook aandacht voor ‘fun and vitality’. We zorgen voor goede feesten onder het motto ‘work hard, play hard’. Wat dat betreft worden we wel gezien als het hippe broertje van de ziekenhuizen, zo hoor ik soms. Ook de gezondheid van ons personeel vinden we belangrijk, men kan deelnemen aan een fietsplan, we bieden gratis fruit aan op de werkvloer en hopelijk kunnen we dit jaar ook al onze medewerkers een gratis gezondheidscheck aanbieden. We zijn continu bezig om van werkdruk naar werkgeluk te gaan. We willen betrokken mensen en bevlogen mensen die het liefst heel lang bij ons blijven.”

