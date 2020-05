Sterker na tegenslag

Voorzichtig, voorzichtig! Dat is ongeveer hoe werkgevers medewerkers die een burn-out hebben gehad, benaderen. Met veel nadruk op minder doen en grenzen bewaken. Dat is onterecht, blijkt uit onderzoek van Greet Vonk. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement en Senior Consultant bij Loyalis Kennis & Consult, was betrokken bij het onderzoek. ‘De belangrijkste vraag is niet: hoe verkleinen we de draaglast, maar: hoe vergroten we de draagkracht?’