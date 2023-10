Technologische oplossingen in de zorg: efficiëntie verhogen door middel van videobellen en videoconferentie hardware

De zorgsector staat onder druk en zorgverleners hebben steeds minder tijd voor hun patiënten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van patiënten. In dit artikel bespreken we oorzaken en gevolgen van tijdsgebrek in de zorgsector en bieden we mogelijke oplossingen.

Personeelstekort blijft een plaaggeest voor de zorgsector

Tekort aan zorgpersoneel is een enorme uitdaging in de zorgsector. De vraag naar gekwalificeerde zorgverleners neemt toe, maar het aanbod is onvoldoende. Dit leidt tot werkdruk, stress en uitval bij het bestaande personeel, en tot lange wachtlijsten en kwaliteitsverlies voor de cliënten. Hoe kan de zorgsector dit probleem oplossen en zorgen voor voldoende tijd en personeel in de toekomst?

Deze ontwikkeling is ook opgemerkt door de politiek. De overheid stimuleert E-health: digitale technologieën om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken. Ze hebben doelen, richtlijnen en digitale tools ontwikkeld om zorgaanbieders te helpen bij het gebruik van E-health op een verantwoorde en effectieve manier. E-health omvat verschillende vormen van digitale zorg, zoals videobellen, telemonitoring, e-consulten en zorgapps. Deze oplossingen kunnen helpen bij het personeelstekort, maar soms is het voor de organisaties moeilijk om de juiste keuzes te maken.

Videobellen met patiënten wordt steeds meer toegepast

Als zorgverlener wil je altijd het beste voor je patiënten. Je wilt tijd voor hen hebben en goede zorg bieden. Helaas kost dit vaak veel tijd. Een deel van de huidige face-to-face afspraken met patiënten is overbodig of te lang. Gelukkig is er een oplossing: videobellen. Veel zorgverleners zien videobellen als een goed alternatief voor fysieke consulten. Het bespaart tijd, geld en reiskosten, en dat hebben ze gemerkt tijdens de coronacrisis. Bovendien biedt videobellen de mogelijkheid om patiënten op afstand te monitoren, adviseren en ondersteunen. Het kan ook de kwaliteit van de zorg verbeteren door de toegankelijkheid, continuïteit en persoonlijke betrokkenheid te vergroten. Het is belangrijk dat deze techniek eenvoudig toe te passen is en daadwerkelijk tijd bespaart. Daarom is de A10 videobar van Yealink de perfecte oplossing voor deze uitdaging.

De Yealink A10 videobar: de ideale oplossing voor videoconferenties in kleine tot middelgrote ruimtes. Plaats hem gemakkelijk op een bureau of boven op een computerscherm. Maak gemakkelijk videobellen met patiënten of collega’s mogelijk. Combineer de kracht van het Microsoft Teams-platform met de betrouwbare Yealink hardware. Alle gebruikersaccounts en vergaderingsgegevens zijn veilig opgeslagen in de beveiligde omgeving van Microsoft. Kortom, een veilige en betrouwbare oplossing voor zorgverleners die dagelijks met patiënten in contact staan.

Vergaderingen makkelijker maken voor iedereen

Vergaderingen zijn een belangrijk onderdeel van de zorg, maar ze kunnen ook veel problemen opleveren. Zo kunnen vergaderingen te lang duren, te veel tijd kosten, te weinig resultaat opleveren, of te veel stress veroorzaken. Hoe kunnen zorgprofessionals effectiever vergaderen en zo meer tijd over houden voor hun patiënten.

Met de Yealink Meetingboard 65 hoef je niet meer fysiek naar een vergaderruimte te gaan – je kunt het scherm gewoon naar je toe rijden. Dit bespaart kostbare tijd en maakt het ook mogelijk om patiënten op een efficiënte manier te informeren. Kortom, een ideale vergadertool die tijd bespaart en het leven gemakkelijker maakt. De Yealink Meetingboard 65 maakt dit mogelijk.

Deze tijdbesparing maakt het mogelijk om nog meer tijd in je patiënten te steken en minder onnodige tijd in vergaderingen te steken. Het meetingboard kan ook gebruikt worden om op een efficiënte manier je patiënten te informeren. Je kan namelijk zo het meetingboard naar binnen rijden. Kortom de ideale Meetingboard die tijd bespaart en je het leven een stuk makkelijker maakt.

Waarom Lydis en Yealink de perfecte keuze zijn voor jouw zorgoplossing

Lydis is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in telecom-, audiovisuele en beveiligingsoplossingen. Ze hebben een breed scala aan oplossingen voor thuiswerkplekken, vergaderruimtes en kantoren.

Yealink is de toonaangevende leverancier van videoconferencing, audiocommunicatie en samenwerkingsoplossingen, bekend om hun hoge kwaliteit, innovaties en gebruiksgemak. Lydis is al meer dan 20 jaar een betrouwbare partner van Yealink en de enige distributeur van het complete Yealink-assortiment.

Lydis is gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van klanten bij het vinden van de beste oplossing die aansluit bij hun behoeften. We gaan voor genezing, niet voor tijdelijke oplossingen. Heb je vragen, wil je onze Whitepaper lezen of wil je meer informatie over technische oplossingen die bij jou passen? Neem contact met ons op.