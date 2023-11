Uitbreiding revalidatiecentrum toont voordelen modulair bouwen voor zorg

“We wilden tegemoet komen aan de oplopende wachtlijsten in de intramurale zorg en betere doorstroming vanuit de ziekenhuizen mogelijk maken. In ons bestaande pand Het Houtens Erf konden we geen TopCare revalidatie bieden”, legt Johan Gubbens van ZorgSpectrum uit. “Omdat ontwikkeling van traditioneel vastgoed te lang zou duren, hebben we gekozen voor tijdelijke bouw. In plaats van voor veertig tot vijftig jaar te ontwikkelen, kozen we voor een termijn van tien tot vijftien jaar. Van de gemeente Houten kregen we een vergunning om te bouwen op een braakliggend terrein naast Het Houtens Erf. We hebben de aanbesteding in dialoogsessies gedaan en daar kwam De Meeuw uitrollen. Op 20 februari 2020 hebben we het contract getekend.”

Flexibel en financierbaar

ZorgSpectrum had een aantal vragen aan De Meeuw, zo leggen Gubbens en Gosens uit. Het nieuwe gebouw voor dertig TopCare revalidatieplekken moest voor eind 2020 gerealiseerd zijn en te gebruiken tot minimaal 2050, het moest flexibel zijn maar geen flexibele of tijdelijke uitstraling hebben en het moest duurzaam zijn en dus voldoen aan BENG-eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. En last but not least: het nieuwe Ervenstaete moest financierbaar zijn. De Meeuw, specialist in modulair bouwen, stelde twee vleugels met drie bouwlagen voor met elk vijftien grote studio’s. Op- en afschalen is mogelijk, legt Koen Gosens uit. Op de bovenste verdieping werd een flexibele fysioruimte bedacht, die kan worden omgebouwd tot studio’s als daar behoefte aan is. Maar de bouwlaag kan ook worden verwijderd of uitgebreid. Alles is mogelijk in dit modulaire model.

Duurzaam en gerieflijk

En toen ging het snel. Van contract tot oplevering heeft nauwelijks zeven maanden geduurd. Vanaf half juni werden de modules bij De Meeuw in Oirschot geproduceerd en op transport gezet. Vanaf half juli werden ze geplaatst in Houten. De oplevering was op 25 september 2020. De gevel van Ervenstaete is bekleed met hout en sluit aan bij het andere pand van Zorgspectrum. Het interieur – met naast de studio’s en het ‘revalidatieklimaat’ met up-to-date fysiogedeelte ook ruimte voor ontmoetingsruimten en petit cafés – is geriefelijk en doet in niks aan tijdelijke bouw denken. Het gebouw is gasloos, heeft een A+++ label en is GPR- en BENG-gecertificeerd. De benodigde energie wordt opgewekt via 120 zonnepanelen op het dak.

Housing as a service

“Het voordeel van deze oplossing is dat er snel gebouwd kan worden, want vergunningen vallen onder ‘tijdelijke bouw’. Faalkosten zijn er nauwelijks. En de restwaarde is na 15 jaar nog hoog. Dat maakt deze vastgoedontwikkeling goed financierbaar”, zegt Koen Gosens. “Wij kunnen de modules terugkopen en hergebruiken. Het is ook mogelijk om ze te leasen waarbij De Meeuw het onderhoud levert. De volgende stap is om zorgorganisaties te laten betalen voor het gebruik alleen. Dan zetten we vastgoed in als ‘housing as a service’ (HAAS) en daar is veel vraag naar. Volgend jaar hopen we aan die vraag te kunnen voldoen.”