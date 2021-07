VIDEO! Voeding, Zorg en ICT: een combinatie met ambitie!

Vindt u dat voeding meer verwevenheid verdient in de zorgflow? Zoekt u naar concrete handvatten voor de introductie van een voedingsconcept? In deze video biedt o.a. de Alliantie Voeding in de Zorg u een concrete update over Voeding, Zorg en ICT.

Dit drieluikthema wordt toegelicht aan de hand van korte interviews en rapportages. In de video behandelen we de volgende onderwerpen:

Goede Zorg Proef Je: waarde voor ziekenhuizen Alliantie Voeding in de Zorg: wat doet de Alliantie Meander Medisch Centrum: voedingsconcept in praktijk Demonstratie: voedingsconcept en ICT

Kijktip: klik rechtsonder op het hamburgertje om snel door de hoofdstukken te navigeren!





Goede Zorg Proef je

‘In totaal zijn er nu 30 ziekenhuizen actief in ons project Goede Zorg Proef Je. Daar ben ik trots op’, aldus Leonie Horne, projectcoördinator bij Alliantie Voeding in de Zorg. Deelnemende ziekenhuizen zetten zich in voor een volledig gezond voedingsaanbod voor patiënten, bezoekers en medewerkers in 2022. ‘In de maandelijkse meetings delen ziekenhuizen kennis en best-practices.’ vertelt Leonie. ‘Ook plaatsen we tools op onze website Goede Zorg Proef Je. Zo hoeven ziekenhuizen die hun voedingsaanbod willen verbeteren niet opnieuw het wiel uit te vinden.’

Voedingsconcept in praktijk

Het Meander Medisch Centrum maakt deel uit van de Alliantie Voeding in de Zorg en neemt als voorhoedeziekenhuis deel aan het project Goede Zorg Proef Je. Het voedingsconcept van het Meander kent daarbij twee sporen. Het ene is voor ziekere patiënten die meer moeite hebben met eten en misschien hun eetlust nog moeten hervinden. Zij krijgen zes keer per dag een kleine maaltijd aangeboden. Het andere spoor richt zich op patiënten die al in een wat betere conditie zijn en meer zouden kunnen eten. Zij kunnen van een kaart bestellen wat zij willen en dat wordt dan vers voor hen bereid.

Charlotte Verhage, manager Foodservice en Hospitality: “We willen nu doorpakken. Ik geloof dat deze beweging, de inzet op gezondere voeding, veel groter kan, dat er nog meer gezondheidswinst te behalen valt. Daarom is Meander ook actief in de Alliantie Voeding in de Zorg.”

Voeding en ICT

“Om echt in te kunnen spelen op de voedingswensen van de patiënt is het belangrijk dat je het voedingsconcept ondersteund met slimme ICT-oplossingen”, aldus George Terwijn, projectmedewerker Facilitair Bedrijf bij Meander. “Denk hierbij aan het registreren van de voedselinname bij ondervoeding of het monitoren van de eiwitten rondom een operatie”. Het Meander gebruikt hiervoor de voedingsapplicatie ‘FOODCARE’ van NEXUS Nederland. De zorgverlener neemt aan het bed van de patiënt de bestelling op via een tablet, waarbij direct rekening wordt gehouden met de persoonsgebonden situatie van de patiënt. Deze voedingsapplicatie is onafhankelijk van het type EPD-leverancier te gebruiken. In Nederland maken er een 15-tal ziekenhuizen gebruik van FOODCARE.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Alliantie, het project Goede Zorg Proef Je, het voedingsconcept bij Meander of de voedingsapplicatie van NEXUS? Stel je vraag via communicatie@nexus-nederland.nl, dan verbinden wij je door met de juiste persoon!