Vloeren duurzaam renoveren met Bona

Tijdens het Zorgvisie Zorgvastgoed congres presenteerde Bona een innovatieve manier om je oude elastische vloeren zoals linoleum, PVC, rubber, lvt etc een tweede leven te geven.

In een korte pitch van 5 minuten wist Marc Janssen de zaal te overtuigen en nam hij ons mee in de voordelen van het hergebuik van je bestaande vloer.

De Zweedse vloerenspecialist Bona. Bona (Zweeds voor ‘boenen’) heeft zich gespecialiseerd in het renoveren van versleten vloeren in o.a. overheidsgebouwen, scholen en zorginstellingen.

Hij liet in zijn presentatie zien hoe de beweegroutes van bezoekers ,patienten, bedden en machines in ziekenhuizen en zorginstellingen onherroepelijk leidden tot slijtage. Versleten vloeren worden glad, en zijn steeds moeilijker schoon te houden. De oplossing is dan maar al te vaak: oude vloer eruit trekken, nieuwe vloer leggen. Arbeidsintensief, tijdrovend, en niet bepaald duurzaam.

Maar zo hoeft het niet te gaan, aldus Janssen. Bona heeft namelijk een unieke oplossing ontwikkeld om de levensduur van bestaande vloeren aanzienlijk te verlengen . Het renovatieproces begint met het grondig schuren van de oude vloer. Vervolgens wordt het oppervlak gecoat met een nieuwe laklaag, de Bona Resilient Solution. Na afloop ziet het geheel er weer uit als nieuw en vergt bovendien ook nog eens minder onderhoud.

Vergeleken met het leggen van een geheel nieuwe vloer, bespaart deze methode ruim 40 procent op kosten, en maar liefst 60 procent op tijd – niet onbelangrijk in een 24-uursbedrijf als bijvoorbeeld een ziekenhuis. “Een nieuwe vloer leggen in een operatiekamer kost zeven dagen; wij kunnen hetzelfde oppervlak renoveren in twee dagen,” rekende Janssen voor.

Maar nog los van de lage kosten en de tijdwinst, is renovatie ook een buitengewoon duurzame oplossing. Bona bespaart met deze methode 90 procent op energiegebruik, en ook 90 procent op CO2-uitstoot. Dat alleen al kan een belangrijke reden zijn voor een zorginstelling om een versleten vloer niet meteen in de container te gooien.

Al met al een terechte winnaar

