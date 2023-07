Waarom zorginnovatie uit onverwachte hoek kan komen

‘Laatst kwam de Vision Pro bril van Apple uit. Die is natuurlijk hip en we willen er allemaal wat mee. Maar is het altijd relevant? Innoveren doe je immers niet vanuit technologie, maar vanuit de wens om processen beter in te richten en de zorg toegankelijk te houden. Misschien kom je dan bijvoorbeeld wel tot de conclusie dat technologie niet het antwoord is. Het kan bijvoorbeeld ook zoiets simpels zijn als een huisarts die een patiënt naar een pluktuin stuurt in plaats van naar de fysiotherapeut. Innoveren vraagt om lef, omdat er eigenlijk een transitie nodig is van het huidige zorgsysteem. Net als bij de klimaatcrisis, hebben we ook hier een belangrijke rol te vervullen als maatschappij en individu.’

Design sessies

Dat het systeem aan verandering toe is, ziet Reinier terug in het volgende praktijkvoorbeeld: ‘Een product wordt getest. De medewerkers zijn blij en er is tijdelijke financiering. Je zou denken dat niets dat product nog in de weg staat. Toch gaat het mis omdat de structurele financiering ontbreekt.’ Dat zit zo: hoewel innovaties voor cliënten en medewerkers vaak iets opleveren wat betreft kwaliteit van leven of werkverlichting, leveren ze financieel niet direct geld op. Wat ertoe leidt dat voor het nieuwe product onvoldoende draagvlak is vanuit het bestuur, de directie of het management. ‘Je zou kunnen stellen dat de behoeften van cliënten en medewerkers vaak zijn ondergeschikt aan financiële vraagstukken. Resultaat: er komt geen innovatie.’

Geen grote zak geld

Met zijn bedrijf probeert Reinier verandering teweeg te brengen. ‘Wij co-creëren met eindgebruikers door samen design sessies te doen. Wat belemmert een proces en kan technologie dat oplossen? Het lastige is dat we een kleine innovatieve partij zijn die het anders doet dan de rest. We willen niet met een grote zak geld onze doelen bereiken, maar gezamenlijk eigenaar worden van het probleem én samen werken aan de juiste oplossing. Met dit zogenoemde steward-ownership verdienmodel kunnen zorginnovaties effectief worden ingezet, omdat winst maken niet het hoofddoel is.

ARNA app

Doordat Da-Re Health Innovation er vaak tegenaan liep dat bestaande oplossingen niet aansloten bij de behoeften van de eindgebruiker, ontwikkelen ze nu hun eigen software en proberen dat op de markt te brengen. ‘De ARNA app is vergelijkbaar met Bol.com: één platform waar je terecht kunt met al je wensen, maar dan voor medische hulpmiddelen. Je kunt er bestellingen plaatsen, informatie opzoeken en producten terugvinden. Zorgmedewerkers worden hiermee ontlast van zoekwerk.’

Het idee voor ARNA begon met een onderzoek dat Reiniers bedrijf deed onder zorgmedewerkers. ‘Het bleek dat de informatie die de medewerkers nodig hadden om producten te vinden of te bestellen erg verspreid was: in mappen, handleidingen, op het internet. Of ze moesten het vragen aan collega’s. De medewerkers gaven aan dat ze liever de informatie uit één centrale plek halen om zo hun geheugen minder te belasten. In de ARNA app hebben we een 3D-model toegevoegd waarmee medewerkers in kunnen zoomen op alle informatie die ze zoeken. Wat ook handig is, is dat ze de app altijd bij zich dragen en niet meer steeds teruglopen naar hun computer.’

Een oplossing voor iedereen

De ARNA app illustreert wat voor mooie dingen kunnen ontstaan als procesverbetering het ultieme doel is. Om dat goed te kunnen doen, moeten financiële vraagstukken ondergeschikt zijn aan wensen en behoeften. Daar is de nodige samenwerking voor nodig. ‘Ik hoop dat in de toekomst startups vaker de kans krijgen samen te werken met zorgorganisaties. Nu leunt de huidige laag bestuurders namelijk op de grote bedrijven om risico’s te vermijden. Maar is dat altijd de beste beslissing als je fundamenteel dingen anders aan wil pakken? Ik kan zelf ontzettend enthousiast worden als ik denk aan alle prachtige zorginnovaties die we nog kunnen realiseren als we durven om een gezamenlijk probleem van iedereen te maken, en de oplossing daarmee ook.’

Reinier Hakvoort volgde de opleiding Leiderschap bij Digitale Transformaties bij AOG School of Management. ‘Het heeft me er bewust van gemaakt dat ik anders moet kijken naar uitdagingen. Dat kan alleen als je uit het hier en nu stapt en naast het vraagstuk gaat staan. Vanaf een afstand zie je meer.’ Wil jij ook als zorgprofessional technologie effectief inzetten voor digitale dienstverlening? Bekijk dan de opleiding. Meer weten over Reinier? In zijn podcast Zorgen voor de Zorg deelt hij zijn ervaringen met de zorgwereld.