Werkdruk? Voorkom onnodige zorghandelingen met Abena Nova

De werkdruk in de zorg is hoog, het personeelstekort gigantisch. Om de druk aan te pakken, verzuim te voorkomen en roosters rond te krijgen, kijken steeds meer zorgbestuurders en -managers nadrukkelijk naar de inzet van medische technologie, zoals slim incontinentiemateriaal.

Continentiezorg is tijdrovend

Zorgverleners in instellingen besteden meer dan de helft van hun tijd aan handelingen die gerelateerd zijn aan continentiezorg. Tijd die ze vaak tekort komen voor andere zorgtaken. Met slimme incontinentiezorg, zo is inmiddels ruimschoots aangetoond, kunnen veel onnodige handelingen worden voorkomen.

Bewezen effectief

Abena Nova is het eerste slimme incontinentiemateriaal waarvan de effectiviteit onafhankelijk is bewezen. Onderzoek van Vilans toont aan dat de inzet van Abena Nova niet alleen tijdwinst maar ook kwaliteitswinst oplevert. Zowel voor cliënten als zorgverleners. Cliënten ervaren onder meer een betere nachtrust en meer privacy. Zorgmedewerkers zien een afname in natte bedden en onnodige verschoningen. Zij ervaren bovendien minder fysieke belasting.

Het feit dat Abena Nova bewezen effectief is, is voor instellingen in de langdurige zorg van wezenlijk belang met het oog op het nieuwe inkoopkader. In het inkoopbeleid voor 2024-2026 sturen zorgkantoren op de implementatie van bewezen zorginnovaties.

Persoonlijke verhalen uit de zorgpraktijk

Dat het gebruik van Abena Nova rust geeft bij cliënten en zorgverleners, blijkt ook uit tal van persoonlijke verhalen uit de zorgpraktijk. Zo haalt een zorgcoördinator van ouderenzorginstelling De Wever het voorbeeld aan van een bewoner die veel problemen had met haar incontinentie. “Iedere ochtend vonden we natte handdoeken. Ze deed alles om te voorkomen dat haar bed nat werd.”

De situatie veranderde toen de cliënt mocht meedoen aan een eerste implementatie van Abena Nova. Ze belde ’s nachts niet meer, hoefde voortaan maar één keer in de nacht verschoond te worden en sliep dan weer rustig door. “We kregen een heel andere mevrouw terug. Zelfs haar dochter had zoiets van ‘Ik heb mijn moeder weer terug’.”

Zorg leveren die leuker is dan een verschoning

Ook bij Ons Tweede Thuis, een instelling voor mensen met een beperking, ervaren ze een verbetering van de zorgkwaliteit en het werkplezier. Mede als gevolg van de tijdwinst die de inzet van Abena Nova oplevert. “Dat half uur hoeft niet bezuinigd te worden, het kan juist ingezet worden om op een andere manier kwalitatief met je cliënt om te gaan. Je kunt zorg leveren die voor beide partijen een stuk leuker is dan een verschoning.”

