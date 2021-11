Whitepaper: Capaciteitsmanagement met mensvriendelijke AI in zes stappen

Organisaties in de langdurige zorg hebben te maken met toenemende capaciteitsvraagstukken. In heel Nederland loopt het tekort aan zorgpersoneel op. Ook hebben veel zorgorganisaties moeite om de kosten van de inzet van zorgpersoneel binnen budget te houden. Tegelijkertijd is er druk vanuit cliënten, zorgverzekeraars en overheden voor een hogere zorgkwaliteit.