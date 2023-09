Whitepaper – Met een gezonde mond verbetert de kwaliteit van leven sterk

Goede mondzorg is belangrijk voor ons allemaal. Ook voor mensen op hogere leeftijd die afhankelijk zijn van zorg en in een zorginstelling wonen. Met een gezonde mond kunnen ze pijnloos praten, lachen en genieten van maaltijden. Maar mondzorg voor ouderen is anders en vraagt om specialistische kennis. Deze doelgroep heeft een andere benadering nodig.

Ouderen kunnen aandoeningen hebben zoals dementie, parkinson, slechthorendheid of een visuele beperking. Daarbij groeit het aantal ouderen met problemen in de mond, want deze groep behoudt steeds vaker zijn eigen tanden en kiezen. Het verlenen van goede mondzorg is dus uitdagender geworden. Bovendien hebben zorginstellingen een overvloed aan prioriteiten, waarvan mondzorg er slechts één is.

In de whitepaper ‘Omdat mondzorg op hogere leeftijd anders is’ leest u waarom de mondgezondheid van ouderen een groeiend punt van aandacht is, maar ook wat we hier samen aan kunnen doen. Ook krijgt u meerdere praktische adviezen voor de dagelijkse mondverzorging die u direct in praktijk kunt brengen.