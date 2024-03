Alleen via standaardisatie kunnen we de zorgtsunami aan

Mede door vergrijzing is de vraag naar zorg in 2040 verdubbeld. Tegelijkertijd blijven de financiering en arbeidsmarkt achter. Kortom, met hogere kosten en minder personeel moeten we de zorgtsunami te lijf gaan. De grote vraag is: hoe?

Als marktleider in zorghulpmiddelen zien we in de dagelijkse praktijk dat afspraken in de zorg enorm versnipperd zijn. Ik telde laatst dat wij met Medux met 10 zorgverzekeraars alleen al 52 contracten hebben. Ook de gemeenten en fabrikanten waar wij mee werken hebben allemaal hun eigen voorwaarden en beleid. Voor ons betekent dat een wirwar van afspraken waardoor we niet efficiënt kunnen werken. Dat zorgt soms voor frustratie en machteloosheid, merk ik tot mijn spijt.

Keuzeblijheid

Veel tijd, geld en frustratie kunnen we besparen door met die wirwar van afspraken en werkwijzen aan de slag te gaan. Standaardisatie kan ons uitstekende, maar complexe zorgstelsel veel winst opleveren. Standaardisatie zit hem ook in het aanbieden van een kleinere variëteit aan zorgoplossingen. In plaats van maatwerk of een woud aan mogelijkheden, voldoet mogelijk ook een kleiner aantal kwalitatieve oplossingen. Je voorkomt verschraling van de zorg, maar brengt de betaalbaarheid én het overzicht weer terug. Je gaat, zoals ik dat graag zeg ‘van keuzevrijheid naar keuzeblijheid’.

Digitalisering

Zet je de zorghulpmiddelen eenmaal in, dan is het zaak om een kritische blik te werpen op de levensduur en de inzetbaarheid. Voorwaarde is dat het broodnodige cradle-to-cradle-denken in heel de keten leeft. Op basis van digitalisering weten we inmiddels waar onze zorghulpmiddelen zich bevinden en welke status ze hebben. Een voorbeeld hiervan is onze Track&Trace oplossing “HartingBank verbindt met Ik ben Iris”. Deze app biedt vindbaarheid en goed beheer van een voorziening in één. De zorg hoeft geen tijd meer te verspillen aan het zoeken naar hulpmiddelen. Zo blijft er meer tijd over voor de cliënt en hebben we goed inzicht in de status van het hulpmiddel.

Vertrouwen op innovatie

Het omarmen van innovatie in de zorg is niet zo eenvoudig. Innovaties brengen immers nieuwe technologie met zich mee en voor welke innovatie kies je als zorgorganisatie? Een zorghulpmiddelenleverancier kan die keuzestress wegnemen. Een zorgorganisatie moet erop kunnen vertrouwen dat er een goede selectie is gemaakt uit het enorme aanbod. Ook dat is standaardisatie. Op het moment dat een aanbieder garant staat voor feilloos werkende techniek als de innovatie in gebruik is, is de gewenste ontzorging voor een zorgorganisatie compleet.

Van start

Lef is nodig om al die veranderingen te bewerkstellingen. Ik weet dat het aan mij is om de juiste voedingsbodem te creëren en aandacht te hebben voor de ergernissen en frustraties als het om hulpmiddelen gaat. Hiervoor moeten huidige structuren en denkwijzen worden doorbroken. Dat doen we door met onze partners over standaardisatie te spreken, maar vooral: door er zelf mee te starten. Op dit moment organiseren wij collectieve inkoop van bedden, waarin we alle zorgorganisaties vragen mee te doen. Transparantie staat voorop. Door samen in te kopen is een veel scherpere prijs mogelijk. Zo nemen we als marktleider onze verantwoordelijk om de zorg betaalbaar te houden.

Tot slot: trek samen op en redeneer vanuit standaardisatie. Ik geloof erin dat dit dé manier is om de naderende zorgtsunami samen aan te kunnen.

Josette Luijten – Directeur Medux Nederland