Zorgverzekeringen vergelijken op Independer: zo vind je de beste

Jaarlijks verandert er veel in de zorgverzekeringen: de ene verzekeraar past de inhoud van aanvullende pakketten aan, terwijl de ander de premie verhoogt. Ook verandert natuurlijk je eigen situatie: misschien wil je komend jaar wel graag zwanger worden of naar de fysiotherapeut voor de pijn in je rug. Het kan dus verstandig zijn om voor het einde van het jaar te kijken of je huidige zorgverzekering nog wel bij je past, of dat misschien een ander beter aansluit.

Je zorgverzekering vergelijken met die van andere verzekeraars kan bijvoorbeeld via Independer. Zo zie je binnen enkele klikken wat de beste keuze voor jou is in 2024. Wij zetten stap voor stap voor je op een rij hoe je dit doet en vertellen je voor welke zorg je je aanvullend kan verzekeren.

Stap 1. Ga naar de website van Independer

Via de website van Independer kan je eenvoudig zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Ga naar de website en klik op ‘Zorgverzekering vergelijken’.

Stap 2. Vul je gegevens in

Op het scherm dat tevoorschijn komt, kan je meerdere gegevens invullen zoals je geboortedatum, postcode en geslacht. Laat ook weten of je gezinsleden wilt meeverzekeren (zoals je partner of kinderen) of dat je de verzekering enkel voor jezelf afsluit. Klaar? Druk dan op ‘Vergelijk zorgverzekeringen’.

Heb je een account bij Independer? Dan kan je ook inloggen en kun je je vergelijking makkelijk opslaan om hem er later nog eens bij te pakken.

Stap 3. Laat je wensen weten

Vervolgens vul je je wensen in. Kies als eerste de hoogte van je eigen risico. Ga je voor het minimale bedrag van € 385? Of kies je voor iets meer risico om zo te profiteren van korting op je premie? Besluit wat het beste bij jou past. Als je nog twijfelt, gebruik dan de tool ‘Help mij kiezen’.

Kies ook of je een vergoeding wil voor zorg die niet binnen de basisverzekering valt, zoals tandarts, fysiotherapie, anticonceptie of medische zorg in het buitenland. Via de button ‘Bekijk meer aanvullingen’ zie je wat je allemaal aanvullend kan verzekeren.

Heb je al je persoonlijke voorkeuren doorgegeven? Rechts in beeld zie je een overzicht van al je wensen en de minimale premie die hierbij hoort. Klik zodra je klaar bent op ‘Bekijk verzekeringen’.

Stap 4. Bekijk je persoonlijke top 3

Na het doorgeven van je gegevens en wensen, krijg je je persoonlijke top 3 te zien. Hierbij staat onder andere wat er gedekt wordt, met welke zorgverleners in de buurt de verzekeraar een contract heeft en wat de plus- en minpunten zijn. Ook staat er hoe duurzaam de zorgverzekeraar is en hoeveel premie je per maand betaalt.

Stap 5. Vergelijk de verzekeringen

Bekijk de verzekeringen en kijk welke het beste past bij jouw wensen en budget. Zit je huidige verzekering hier niet tussen? Dan kan je deze toevoegen om te zien of je goed zit of kan besparen door over te stappen.

Stap 6. Stap eventueel over

Past je huidige zorgverzekering niet meer het beste bij jouw wensen en budget? Dan kan je overstappen via Independer, indien de zorgverzekering die je op het oog hebt bij Independer te koop is. Zij zorgen er vervolgens voor dat je huidige verzekering wordt opgezegd: hartstikke handig!

Als je je nieuwe zorgverzekering bij Independer afsluit, krijg je er ook gratis een tandongevallenverzekering bij. Op die manier hoef je niet zelf diep in de buidel te tasten bij gebitsschade, bijvoorbeeld als je nieuwe voortanden nodig hebt na een ongeluk.

Met de verzekering ben je verzekerd voor tandartskosten na een ongeluk tot € 2.000 per gebeurtenis. En niet alleen dat: deze tandongevallenverzekering blijft na het afsluiten nog 13 jaar geldig. Stuur een mailtje naar Independer als je van de verzekering gebruik moet maken na een ongeval.

Vergoedingen voor zorg buiten het basispakket

Een basisverzekering is in ons land verplicht voor iedereen. Hieronder valt een deel van de zorg, zoals huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg. Hiervoor hoef je je dus niet aanvullend te verzekeren. Wel geldt voor sommige zorg een eigen risico en/of eigen bijdrage.

Maar wil je ook een vergoeding voor de tandarts of fysiotherapeut? Of wil je geen eigen bijdrage betalen voor kraamzorg? Dan kan je een aanvullende verzekering afsluiten, bovenop je basisverzekering. Welke aanvullende verzekeringen mogelijk zijn, verschilt per zorgverzekeraar. Voor de volgende zorg kan je bij minimaal één zorgverzekeraar een aanvullend pakket afsluiten:

Tandarts (vanaf 18 jaar)

Fysiotherapieën

Fysiotherapie na een ongeval

Zwangerschap (eigen bijdrage kraamzorg en niet-medische ziekenhuisbevalling)

Medische hulp in het buitenland

Orthodontie tot of vanaf 18 jaar

Alternatieve geneeswijzen

Anticonceptie

Brillen en lenzen

Acnetherapie

Chiropractie

Dieetadvisering

Flapoorcorrectie

Flebologie (Spataderbehandeling)

Gehoorapparaten

Geneesmiddelen buiten GVS

Haptonomie

Hulpmiddelen bij diabetes

Hydrotherapie

Kunstgebitten

Laserepilatie

MammaPrint

Medicijnen

Ooglaseren

Orthopedisch schoeisel

Pedicure

Plastische chirurgie

Podotherapie

Pruiken

Psychologische hulp

Refertilisatie

Reuma kuuroorden

Sport medisch advies

Sterilisatie

Steunzolen

Stottertherapie

Tandimplantaten

Vaccinaties

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Een flinke lijst! Door in je wensenlijst bij stap 3 aan te geven waarvoor je verzekerd wil zijn, zie je direct welke zorgverzekeraars een vergoeding hiervoor aanbieden in een aanvullend pakket. Op die manier zie je ook welke zorg precies onder de aanvullingen valt en wat de minimale of maximale vergoeding is.

Let wel op dat je je niet oververzekert: kies alleen een aanvullend pakket voor zorg waarvan je echt verwacht dat je het nodig hebt. Anders betaal je maandelijks veel geld voor iets wat je eigenlijk helemaal niet gebruikt. Daarentegen is onderverzekeren ook zonde: zo betaal je het volledige bedrag zelf voor zorg waarvan je misschien al eerder wist dat je het nodig zou hebben. Overweeg dus altijd goed wat je wel en niet nodig hebt in 2024.

Goed verzekerd 2024 in

Tot en met 31 december 2023 kan je je zorgverzekering vergelijken en eventueel overstappen. Wees er dus op tijd bij, zodat je niet de boot mist en je zorgverzekering volgend jaar niet meer past bij je huidige situatie.