Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Innoveren in de zorg is nooit alleen een kwestie van technologie. Dat onderstreept ondernemer Daan Dohmen, die de zorg verlaat, in een nieuwe aflevering van podcast Voorzorg. Hij wijst op een aantal bestuurders dat op een cruciaal moment de nek uit durfde te steken.

Foto: Janita Sassen

Dohmen, oprichter van FocusCura en Luscii, gaat zich voortaan grotendeels richten op defensie en laat de zorg achter zich. In de podcast Voorzorg blikt hij terug op 25 jaar zorginnovatie en legt haarscherp bloot waarom opschalen zo moeilijk is in de Nederlandse zorg. “Als je echt wilt hervormen, dan moet je ook op zere tenen durven trappen”, merkt hij op. “Ik zie dat in Nederland de bereidheid daartoe nog steeds relatief beperkt is.”

Bestuurders met lef

Volgens de ondernemer blijft Nederland daarom zitten met een “suboptimaal stelsel”, hoewel hij er ook op wijst dat de zorg in ons land van hoog niveau is. Dat het Dohmen tot twee keer toe lukt een succesvol, innovatief bedrijf op te zetten, heeft hij mede te danken aan een aantal zorgbestuurders dat op een cruciaal moment lef toonde. Zo wijst hij op Maarten van Rixtel, die in een week tijd honderdveertig iPadsbij Sensire inzette. Of Maurice van den Bosch, die als bestuurder van het OLVG de Luscii-app omarmde tijdens de corona-crisis, terwijl nog niet alles waterdicht was afgedekt.

Disruptie

“Bestuurders die het podium pakken en zeggen: ‘nu gaan we dit gewoon doen’, daar zijn er maar weinig van”, vertelt Dohmen. “Het aantal mensen dat echt op die manier voor disruptie heeft gezorgd, kan ik op één hand tellen.” Dat zet in zijn ogen soms een rem op de noodzakelijke innovatie in de zorg. “De neiging van de zorg is dat ze alles willen voorspellen en willen controleren en beheersen.”