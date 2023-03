Huisarts sluit zich aan bij thuismonitoring ziekenhuis

Zorgbedrijf Luscii heeft zijn app voor thuismonitoring onder de noemer Luscii Praktijk doorontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen die huisartsen stelden tijdens pilots. Een van de voorwaarden is dat de data ook gebruikt kan worden in ziekenhuizen. Een andere is een verbinding met het huisartseninformatiesysteem, waardoor de werkdruk niet nog meer toeneemt. CEO Daan Dohmen: “De angst dat het werk constant verstoord zou worden door alarmen was groot.”

Foto: Luscii Praktijk

Thuismonitoring wordt door ziekenhuizen al aangeboden aan patiënten bij meer dan honderd ziektebeelden. Zo’n 85 procent van de ziekenhuizen zet Luscii in voor thuismonitoring, zoals voor COPD, hartfalen of hypertensie. Huisartsen werken veel minder vaak met thuismonitoring. Huisartsen stellen scherpe voorwaarden voordat ze ermee wilen werken. De lastigste voorwaarde van de huisartsen voor Luscii was de koppeling van thuismonitoring tussen de eerste en tweede lijn. Om dat te bewerkstelligen heeft Luscii een functie gemaakt waarmee een zorgnetwerk aangelegd kan worden rondom een patiënt. Het maakt dan niet uit waar de patiënt in behandeling is.

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en patiënten komt door het Integraal Zorgakkoord (IZA) steeds meer op gang. In de app van Luscii beslissen zorgverleners zelf waar de meldingen van de patiënt naartoe gaan. Dat kan de huisarts, het ziekenhuis of een regionaal monitorings-centrum zijn als dat er is. “In het IZA wordt regionale samenwerking gestimuleerd, maar de mogelijkheden om dat te doen op het gebied van digitalisering waren nog best beperkt”, zegt CEO Daan Dohmen. “Dat willen we veranderen.”

Data blijft behouden

Luscii had hierbij het voordeel dat veel ziekenhuizen al werken met thuismonitoring via het zorgbedrijf. Dohmen: “Het zou gek zijn als patiënten die via het ziekenhuis werken met thuismonitoring weer een andere app moeten gebruiken als ze naar de huisarts gaan. Met de introductie van Luscii Praktijk hoeft dat ook niet. In de app blijft de data behouden; het thuismeetprotocol past zich vanzelf aan.”

Omgaan met metingen

Een andere voorwaarden die huisartsen stelden, is dat ze wilden voorkomen dat ze de hele dag naar alarmpjes en computerschermen moeten kijken. Daar hebben ze geen tijd voor. Huisartsen wilden daarom dat patiënten educatie en voorlichting via Thuisarts.nl krijgen om zelf goed om te gaan met de metingen die ze zelf uitvoeren. Patiënten met COPD krijgen bijvoorbeeld bij afwijkende waarden eerst het eigen ‘longaanval actieplan’ te zien. Veel informatie over leefstijl die nu in de huisartsenpraktijk wordt gegeven, kan met een e-learning via de app beschikbaar worden gesteld aan patiënten.

Virtueel spreekuur

Huisartsen kunnen zelf bepalen waar de meldingen binnenkomen. Dat kan bij de praktijkondersteuner zijn of bij een regionaal monitoringscentrum als dat er is. Praktijkondersteuners kunnen bijvoorbeeld een keer in de week een virtueel spreekuur inrichten waarin ze bijzonderheden uit de metingen bekijken en contact leggen met patiënten als dat nodig is. Huisartsen kunnen deze zorg ook declareren. De vormvereisten zijn sinds kort losgelaten in de huisartsenpraktijk. Eventueel kunnen meldingen ook alleen bij de patiënt binnenkomen. Thuismonitoring is dan bedoeld om de patiënt te coachen.

Integratie met HIS

Een andere voorwaarde die de huisartsen hebben gesteld, is de integratie van de app met het Huisartseninformatiesysteem (HIS). Luscii heeft Medicom, de maker van het grootste HIS van Nederland, benaderd en de integratie gemaakt. Huisartsen hebben nu dus via het HIS direct toegang tot de metingen. Het is daardoor niet nodig weer met een ander systeem te werken. Dohmen hoop dat ook andere aanbieders van huisartsinformatiesystemen openstaan voor een koppeling. “De ervaring is dat als er een schaap over de dam is er snel meer volgen.”

Tijdsdruk

Dohmen heeft veel rekening gehouden met de tijdsdruk waaronder huisartsen werken. “We kunnen niet tegen ze zeggen dat we er nog een systeempje bij doen, want dan wordt het nog drukker. Ook is de inhoud van de zorg anders dan bij ziekenhuizen. In ziekenhuizen gaat thuismonitoring over controle. Bij de huisarts gaat het veel meer over leefstijl en begeleiding. De angst van huisartsen dat ze de hele tijd tijd gestoord zouden worden door alarmen was groot.”

Begeleiding

Met de app Luscii Praktijk kunnen patiënten thuis metingen uitvoeren. De app ondersteunt meer dan honderd meetapparaten, vragenlijsten en scores. Met thuismonitoring proberen huisartsen te voorkomen dat patiënten steeds voor controle-consulten bij de huisarts moeten langsgaan. Het is geen ‘alarmering’. Bij nood bellen patiënten 112 of de huisartsenpost. Thuismonitoring bij de huisarts draait meer om begeleiding van patiënten.