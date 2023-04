Kabinet ziet af van verplichte meerjarige contracten in de langdurige zorg

Dat staat in brief van minister Helder waarin ze haar voornemens kenbaar maakt aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zodat die de besparingen kan verwerken. De brief was online beschikbaar, maar inmiddels niet meer.

Sturingsinstrument

Zonder de verplichting van meerjarige contracten krijgen zorgkantoren ruimte om nieuwe zorgaanbieders, of zorgaanbieders die minder goede kwaliteit van zorg leveren vooralsnog geen meerjarig contract aan te bieden. Het wel of niet aanbieden van een meerjarig contract met financiële afspraken kan op die manier door de zorgkantoren als een sturingsinstrument worden ingezet, zo stelt Helder.

Voorwaarden koppelen

Zorgkantoren kunnen ook voorwaarden koppelen aan het wel of niet in aanmerking komen van meerjarige financiële afspraken. Helder noemt als voorbeeld dat zorgaanbieders in aanmerking komen voor meerjarige afspraken als ze bijdragen aan de langetermijnvisie voor het zorglandschap in de regio.

Minder meer

Als zorgaanbieders niet in aanmerking komen voor meerjarige contracten is er wel een ‘meerjarig financieel Wlz-kader’ voor de langdurige zorg. Hierbij is een ‘doelmatigheidsombuiging’, oftewel een ‘minder meer-situatie’, opgenomen, zoals die ook bij het Kwaliteitskader wordt toegepast. Bij de meerjarige contracten gaat het om een bedrag van 640 miljoen euro tot en met 2027. Bij het Kwaliteitskader om een miljard euro tot en met 2027.

Afremmen zorgkosten

Volgens Helder dragen de ombuigingen bij aan het afremmen van de zorgkosten. “De zorg wordt doelmatiger georganiseerd waardoor de kosten per cliënt zullen dalen.” Als het beleid niet gewijzigd zou worden, stelt Helder, zouden de uitgaven tot en met 2027 met 5 miljard euro extra stijgen.