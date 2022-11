Kamer haalt meerurenbonus voor de zorg en een aanjaagteam WOZO binnen

De motie van Kamerleden Wieke Paulusma van D66 en Jacqueline van den Hil van de VVD om een meerurenbonus in te zetten in de zorg is met een ruime meerderheid aangenomen. Door een andere aangenomen motie komt er een ‘aanjaagteam’ om de maatregelen uit het woonzorgplan (WOZO) van minister Helder verder te concretiseren. De moties werden besproken tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS.

Paulusma en Van den Hil willen meer uren werken stimuleren. Het gaat de Kamerleden niet alleen om meer uren, maar ook om het bevorderen van zeggenschap en eigen regie. Dit samen kan de werkdruk op de zorg en op de professionals verlichten, stellen de Kamerleden.

Gesprek voeren met werkgevers

De Kamerleden verzoeken de regering om in gesprek te gaan met werkgevers in de zorg om ervoor te zorgen dat roosters meer mogelijkheden bieden om meer te werken en te kijken hoe zorgprofessionals meer eigen regie op roostering kunnen krijgen.

Aanjaagteam voor versnelling

Door een andere aangenomen motie van Kamerleden Sahla (D66) en Werner (CDA) stelt minister Helder een ‘aanjaagteam WOZO’ aan. Met een aanjaagteam kunnen de maatregelen uit het woonzorgplan – Woning, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) – van minister Conny Helder geconcretiseerd worden. Dit team kan ook aanbevelingen doen over hoe de uitvoering versneld kan worden.

Snel actie

Sahla en Werner constateren dat de langdurige zorg onder druk staat en dat daarom snel actie ondernomen moet worden met de maatregelen uit het coalitieakkoord. Ze vinden het WOZO een stap in de goede richting, maar ze vinden ook dat er nog stappen te maken zijn om de maatregelen concreet te maken.

Aanvullende functie

Minister Helder vindt de motie van Sahla en Werner ‘sympathiek’. Een aanjaagteam kan volgens Helder zowel landelijke als regionale partijen aanzetten om de maatregelen te concretiseren en zo snel mogelijk resultaten te boeken. Aan de andere kant vindt Helder dat er al ondersteunende en aanjagende activiteiten zijn opgenomen in het programma. Het aanjaagteam moet dus wel een aanvullende en stimulerende functie hebben.

Invulling in de praktijk

Binnenkort start een programmadirecteur WOZO en voor het eind van het jaar schrijft de minister een uitwerkingsnota voor het WOZO-programma. Daarin geeft ze ook aan hoe ze dat aanjaagteam zal vormgeven en gaat ze in op de regievraag. Helder: “Het WOZO is een startafspraak tussen meer dan twintig partijen. Daarin zit een gedeelde ambitie, waarmee wij een beweging in gang zetten om de ouderenzorg van de toekomst vorm te geven. In de komende maanden komt het aan op de invulling in de praktijk.”