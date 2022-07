Ouderenzorg krijgt 770 miljoen euro extra

Dat schrijft VWS-minister Conny Helder in een Kamerbrief van 4 juli, waarin zij de contouren schetst van haar grote Woonzorgplan (WOZO). Eind dit jaar volgt meer duidelijkheid in de wijze van samenwerking in het programma en in de financiële randvoorwaarden.

770 miljoen euro extra

In het coalitieakkoord is voor de komende vijf jaar in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld om de transitie scheiden wonen en zorg op gang te ondersteunen. Hiervan wordt nu 200 miljoen vrij gemaakt, 40 miljoen euro per jaar. Op een later moment besluit de regering hoe de resterende gelden worden ingezet. Bovenop deze reguliere financiering komt er in deze periode 770 miljoen euro bij. De minister wil deze inzetten op vijf zogenoemde ‘actielijnen’. Dit zijn: Samen vitaal ouder worden; Sterke basiszorg voor ouderen; Passende Wlz-zorg; Wonen en zorg voor ouderen; Arbeidsmarkt en Innovatie.

De minister zegt in een interview met Zorgvisie: ‘We willen nu de 770 miljoen euro investeren in de verandering. Die verandering moet leiden naar een besparing op termijn, ook van scheiden wonen en zorg. De besparingen zijn fors, maar ook nodig want de uitgaven stijgen heel hard. Bovendien: we kunnen het geld niet allemaal uitgeven, want we hebben het personeel er niet voor in de ouderenzorg.’

Overgang Wlz-behandeling naar Zvw uitgesteld

Verder is opvallend dat de overheveling van Wlz-behandeling en medicijnen naar de Zvw is uitgesteld. Helder is bereid met de zorgpartijen om tafel te gaan zitten, op voorwaarde dat de ingeplande bezuiniging van structureel 170 miljoen euro per jaar op een andere manier wordt bereikt.

Meerjarige contractering

Ander punt is dat de verplichting voor zorgkantoren vervalt om zorgorganisaties meerjarig te contracteren. Zorgkantoren hadden hier kritiek op omdat bij een verplichting een belangrijk sturingsinstrument op doelmatigheid en kwaliteit zou verdwijnen. Ongewenst effect zou ook zijn dat zorgkantoren dan aan slechter presterende zorgaanbieders verplicht een meerjarig contract met budgetafspraken moeten aanbieden.