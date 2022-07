Overheveling Wlz-behandeling naar Zorgverzekeringswet uitgesteld

De voorgenomen overheveling van behandeling en medicijnen voor complexe patiëntengroepen, vanuit de Wlz naar de Zvw, gaat voorlopig niet door. Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer.

De veel bekritiseerde overheveling van Wlz-behandeling en medicijnen naar de Zvw is uitgesteld. De wetswijziging had in 2025 moeten ingaan, maar stuitte op teveel problemen in het veld. Veldpartijen hebben aangegeven dat een zorgvuldige overheveling per 2025 “een ongewenst hoge druk zet op de zorgverlening aan de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking.

170 miljoen bezuiniging

Helder is bereid met de zorgpartijen om tafel te gaan zitten, op voorwaarde dat de ingeplande bezuiniging van 170 miljoen euro op een andere manier wordt gerealiseerd. Dat zal gaan via aanpassing van prestatie- en tariefregulering door de NZa.

Verplichte afspraken

Daarnaast moeten er er ‘niet-vrijblijvende afspraken’ worden gemaakt over de 24/7 beschikbaarheid van medisch-generalistische zorg voor kwetsbare mensen thuis, in een geclusterde woonvorm en in een instelling. Op langere termijn moet de bestaande ongelijkheid en onduidelijkheid tussen mensen op een plek met en zonder behandeling verdwijnen.