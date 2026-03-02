Skipr

MT-lid VWS wordt directeur ouderenzorg in Flevoland

Niels Groeneweg gaat aan de slag als directeur van Woonzorg Flevoland. Daarmee neemt hij afscheid van de VWS-directie van Langdurige Zorg.

Niels Groeneweg studeerde fysiotherapie en gezondheidswetenschappen. Daarna was hij onder meer afdelingsmanager chirurgie en orthopedie bij Noordwest Ziekenhuisgroep, bestuursvoorzitter van Hospice Schagen, onderzoeker bij Vivium Zorggroep en manager bij ViVa! Zorggroep. De afgelopen drie jaar was Groeneweg MT-lid binnen de VWS-directie van Langdurige Zorg.

Woonzorg Flevoland

Op 1 april start hij als directeur zorg bij ouderenzorgorganisatie Woonzorg Flevoland. “Een ontzettend mooie uitdaging waar ik erg naar uitkijk”, reageert Groeneweg. Hij noemt het een voorrecht om “met zoveel gepassioneerde collega’s binnen VWS en partners buiten VWS te werken aan de ouderenzorg en het digitale landschap dat daarbij nodig is.”

De komende weken staan in het teken van overdracht en afscheid bij VWS. “Alhoewel, de langdurige zorgwereld is klein. Dus van echt afscheid is gelukkig geen sprake.”

OuderenzorgVWS

