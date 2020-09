NZa wil kindersterfte aanpakken met integrale bekostiging

De NZa adviseert om de geboortezorg per 2028 integraal te gaan bekostigen. Als regio’s eerder willen, kunnen zorgpartijen dit vanaf 2022 invoeren. Met een bekostiging die betere samenwerking mogelijk maakt wil de zorgautoriteit de kwaliteit voor moeder en kind rond de geboorte verhogen. De kwaliteitsstandaard die in de sector geldt, de zorgstandaard integrale geboortezorg, schrijft deze samenwerking al voor, maar de huidige bekostiging faciliteert dit nog niet voldoende, zegt de NZa.

Dat staat in het ‘Advies toekomst bekostiging integrale geboortezorg’. Aanleiding is het relatief hoge perinatale sterftecijfer. Dat ligt al jaren boven of op het Europese gemiddelde. Al in 2009 constateerde de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte dat de kwaliteit van de geboortezorg “onvoldoende” was. Daarna verbeterden de cijfers iets, maar in 2018 nam de sterfte weer toe. Dat was voor ex-minister Bruno Bruins van VWS aanleiding in te grijpen. Hij vond “versteviging van de integrale geboortezorg” nodig.

Met de integrale bekostiging ontvangen alle zorgaanbieders samen voor alle zorgactiviteiten één tarief per cliënt. Ze spreken vervolgens af wie welk deel van het integrale tarief ontvangt en de zorg verleent.

Experimenten

Het advies van de NZa is mede genomen op basis van experimenten met integrale bekostiging in de geboortezorg. Die proeven laten volgens de eerste data-analyses van het RIVM geen duidelijke kwaliteitsverbetering zien. Wel stijgen de uitgaven iets minder hard. De NZa ziet dit als een eerste resultaat, gezien de transitiefases waar de integrale geboortezorg organisaties zich in bevinden.

Administratieve lasten

Een van de redenen de integrale bekostiging voor de geboortezorg pas in 2028 in te voeren is dat de NZa van de pilots heeft geleerd dat de overstap “grote administratieve lasten” met zich meebrengen. Dat komt omdat alle processen zijn ingericht op de huidige monodisciplinaire zorgverlening en bekostiging. Zo zijn er uitvoeringsvraagstukken die moeten worden opgelost, zoals het opzetten van een integraal digitaal patiëntdossier.

De NZa heeft zich bij dit advies mede-gebaseerd op onderzoek van het RIVM. Daaruit blijkt dat veel verloskundige partijen (VSV’s) de definitieve resultaten van de pilots willen afwachten. Ook zien de VSV’s “een aantal grote uitdagingen” bij integrale bekostiging, zoals een “verlies van autonomie en discussies bij de verdeling van gelden.”

Taskforce

“Gezien de diversiteit aan vraagstukken”, adviseert de NZa een taskforce die de leiding neemt bij het oppakken van het traject naar integrale geboortezorg en de bekostiging ervan. De taskforce, waarin alle partijen uit de sector zitten, krijgt de verantwoordelijkheid voor onder meer het maken van een landelijke set aan kwaliteitsindicatoren, een intern verdeelmodel en het organiseren van (financiële) transitieregelingen.