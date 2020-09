‘Tekort testcapaciteit GGD’en tast kwaliteit ouderenzorg aan’

Het gebrek aan testcapaciteit bij de GGD’en gaat ten koste van de kwaliteit in de ouderenzorg. Dat zegt bestuursvoorzitter Jacquelien Joppe van Zorggroep Elde Maasduinen in Brabant, tot dit jaar ook bestuurder bij brancheorganisatie Actiz.

“Medewerkers die klachten hebben die kunnen wijzen op corona, moeten vier tot zes dagen wachten voordat ze een testuitslag van de GGD hebben”, aldus Joppe. Al die tijd moeten ze thuis blijven. Daardoor wordt de organisatie met een groot personeelsprobleem geconfronteerd: “Juist in de vvt is het van belang dat burgers en bezoekers zich kunnen laten testen bij klachten.”

Geen personeel

Joppe: “Afgelopen week hadden we een dag waarbij we in één van onze dertien verpleeghuizen voor 58 uren nachtdienst geen personeel hadden. We hebben medewerkers die eerder die dag al hadden gewerkt opnieuw gevraagd te komen, we hebben personeel langer laten doorwerken of opgeroepen één of twee uur eerder te beginnen.”

Ook op andere dagen heeft Elde Maasduinen een groeiend tekort. Joppe: “We proberen van alles. Maar uiteindelijk gaat het ten koste van de zorgkwaliteit. We moeten zeggen dat onze bewoners een dag niet kunnen douchen. Of we laten dagactiviteiten uitvallen, omdat we die medewerkers nodig hebben voor basiszorg. Dit is niet meer het niveau van zorg dat ik wil.”

Grote zorgen

Joppe: “Mijn mensen zijn continu extra aan het werken. Terwijl we nog aan het bijkomen zijn van de eerste coronagolf.” Haar tehuizen in Noord-Oost- en Noord-Brabant zaten midden in het sterk door het coronavirus getroffen gebied. “Als het nog weken duurt voordat de GGD’en goed en snel kunnen testen, maak ik me grote zorgen voor de zorgkwaliteit in mijn tehuizen en die van mijn collega-organisaties.”

Joppe vindt het “enorm jammer” dat de overheid niet heeft geleverd: “Steeds werd gezegd: testen, testen, testen. Daarmee kun je kijken wat er aan de hand is en maatregelen nemen. Dat is dus niet gebeurd. We kunnen het als zorgorganisatie niet alleen. Het coronaprobleem oplossen, dat deden we toch met zijn allen?”

Creatieve oplossingen

“We gingen er als zorginstelling zo vanzelfsprekend vanuit dat de overheid het testbeleid tijdig en goed had georganiseerd! Dit is immers de basis van het huidige beleid.” Joppe vraagt de overheid creatief te zijn met oplossingen, waardoor de testcapaciteit snel op orde komt: “Dan kan ik mijn medewerkers zekerheid geven en al mijn cliënten weer goede zorg.”

