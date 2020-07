Ziekenhuizen financieel steeds gezonder

Dat blijkt uit de ZorgRating Benchmark die is geanaliseerd door Finance Ideas in samenwerking met TIAS School for Business and Society. De cijfers zijn gebaseerd op jaarverslagen van tachtig procent van de algemene en topklinische ziekenhuizen over 2019. De gevolgen van de coronacrisis zijn buiten beschouwing gelaten.

Personeelskosten

De financiële resultaten verbeteren ondanks tegenvallers in de personeelskosten, die vorig jaar zijn gestegen met 5,9 procent. Oorzaak: verhoging van de cao-lonen en de eenmalige uitkering van 1200 euro per medewerker. Ziekenhuizen wisten die terugslag te compenseren met minder patiëntgebonden kosten. Wat hielp was een stabilisatie van de kosten van dure geneesmiddelen – tegenover forse stijgingen in de jaren voor 2019.

De rentelasten daalden in flink: negen procent. Dat komt volgens Finance Ideas en TIAS grotendeels door een lager niveau van de leningenportefeuille: “Daarnaast is de huidige lage rente bij nieuwe leningen en herfinancieringen een mogelijke verklaring.” De afschrijvingslast nam toe, maar desondanks bleven de vaste activa stabiel. Dat kan er volgens de onderzoekers op wijzen dat er te weinig wordt geïnvesteerd. De langlopende schulden lieten een positieve trend zien: die daalden iets ten opzichte van de materiële vaste activa.

Solvabiliteit beter

De solvabiliteit in de ziekenhuissector is verder verbeterd, tot 29,8 procent (was 28,5 procent). Ook de jaren ervoor nam de solvabiliteit sterk toe: in 2017 met 5,5 procent en in 2018 met acht procent.

Banken hanteren tegenwoordig meestal een solvabiliteitsnorm van 25 procent. In 2019 had tien procent van de ziekenhuizen een solvabiliteit die lager was dan 20 procent – vijftien procent zit tussen 20 en 25 procent. Dat betekent dat driekwart een gezonde solvabiliteit heeft (minimaal 25 procent). Dat zijn ongeveer acht ziekenhuizen meer dan het jaar ervoor.

DSCR-ratio

Banken hanteren een minimale eis van de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) van 1,2. Vijf procent van de ziekenhuizen haalt dat niet, volgens Finance Ideas en TIAS. Tachtig procent van de ziekenhuizen haalt de veilige 1,4-norm wel – iets minder dan in 2018. “Voor 2019 betekent dit dat twee ziekenhuizen onderpresteren op zowel de DSCR als de vermogenspositie. Het jaar ervoor waren dit drie ziekenhuizen en in 2017 betroffen dit vier ziekenhuizen.”