Kamer verbiedt taser in ggz-instellingen

De politie mag voorlopig in psychiatrische instellingen geen stroomstootwapen gebruiken. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, die een motie van GroenLinks hierover heeft aangenomen.

De Kamer stelt dat het gebruik van een taser binnen instellingen in de geestelijke gezondheidszorg ,,niet bijdraagt aan het vertrouwen in een veilige en beschermende opvang". Bovendien wordt ook meegewogen dat het gebruik van een stroomstootwapen niet eerder getest is op mensen met psychiatrische problemen.



In juli gebruikte een agent een taser op een agressieve patiënt in een inrichting in Capelle aan den IJssel. De familie van de patiënt heeft een klacht ingediend over die behandeling en ook Amnesty International was niet te spreken over het incident.



Op dit moment zijn drie politie-eenheden bezig met een pilot met stroomstootwapens. Zij mogen de tasers nu niet gebruiken binnen ggz-instellingen. (ANP)